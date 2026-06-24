Colombia venció a RD Congo y aseguró su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026

Colombia dio un paso decisivo en Guadalajara y consiguió una valiosa victoria por 1-0 frente a República Democrática del Congo gracias a un tanto de Daniel Muñoz. Con este resultado, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo aseguró de manera anticipada su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.

Más allá del festejo por el boleto a la siguiente instancia, los Cafeteros todavía tienen un objetivo pendiente: quedarse con el primer lugar del Grupo K. La definición llegará en la última fecha, cuando deban enfrentarse a Portugal en un duelo que promete ser determinante para conocer al líder de la zona y definir los cruces de la fase eliminatoria.

Colombia dominó, pero se encontró con una defensa impenetrable

El encuentro disputado en el Estadio Guadalajara comenzó con intensidad. República Democrática del Congo avisó temprano con un intento de Edo Kayembe que pasó cerca del arco, aunque rápidamente Colombia asumió el protagonismo y comenzó a generar las situaciones más peligrosas.

A los tres minutos llegó la primera gran oportunidad para los sudamericanos. Tras una intervención del arquero Lionel Mpasi ante un remate de Jhon Arias, Daniel Muñoz capturó el rebote y estuvo a centímetros de abrir el marcador, pero su disparo terminó impactando en el poste.

La acción más polémica de la primera mitad se produjo apenas unos minutos después. Muñoz volvió a convertir tras aprovechar otro rebote dentro del área, pero el festejo quedó invalidado por una posición adelantada muy ajustada detectada por el cuerpo arbitral.

Con el paso de los minutos, Colombia mantuvo la iniciativa y monopolizó la posesión de la pelota, aunque se encontró con una sólida resistencia defensiva del conjunto africano. La falta de precisión en los metros finales y las intervenciones de la última línea congoleña impidieron que los Cafeteros pudieran traducir su dominio en el marcador, por lo que ambos equipos se marcharon al descanso con un entretenido empate sin goles.