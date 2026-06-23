Juventus va por Franco Mastantuono y amenaza con sacarlo de Real Madrid

Franco Mastantuono atraviesa un momento de incertidumbre en Europa. El joven talento argentino quedó fuera de la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 debido a la escasa continuidad que tuvo en el Real Madrid durante la última temporada, especialmente en el tramo final del calendario. Ahora, el objetivo del futbolista es recuperar protagonismo para volver a meterse en la consideración de Lionel Scaloni.

La llegada de José Mourinho al banco merengue podría ser determinante para su futuro. Si bien el club español no tiene intenciones de desprenderse definitivamente del atacante de 18 años, sí analiza la posibilidad de cederlo a préstamo para que sume minutos y experiencia en otro equipo del continente.

En ese escenario apareció un interesado de peso: Juventus. Según informó el diario italiano Tuttosport, la Vecchia Signora evalúa incorporar al ex River mediante una cesión, siguiendo una fórmula similar a la que el Real Madrid aplicó con Nico Paz, actualmente en el Como de Italia.

La prioridad del conjunto italiano sería Brahim Díaz, aunque desde la dirigencia madridista consideran al marroquí una pieza importante para el futuro y no estarían dispuestos a negociarlo. Ante esa negativa, el nombre de Mastantuono comenzó a ganar fuerza en Turín y las conversaciones podrían avanzar en las próximas semanas.

Mientras tanto, desde Argentina también intentaron acercarse al futbolista. River consultó la posibilidad de sumarlo a préstamo para darle continuidad en el equipo dirigido por Eduardo Coudet, pero la respuesta desde el entorno del jugador fue contundente: la opción de regresar al fútbol argentino quedó descartada.

Por otra parte, el Real Madrid ya comenzó a reforzarse para la nueva etapa bajo el mando de Mourinho. El club tiene acordadas las incorporaciones de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, mientras que la dirigencia trabaja en la contratación de una figura de primer nivel para potenciar aún más un plantel que apunta a recuperar el protagonismo en Europa.