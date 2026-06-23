Messi rompió otro récord en los Mundiales, aunque esta vez no fue positivo

DEPORTESNoneNone

argentina-vs-austria-22062026-2266248

La Selección Argentina tuvo una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja rápidamente frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Sin embargo, a los nueve minutos del primer tiempo, Lionel Messi desperdició un penal al enviar su remate afuera, protagonizando una marca histórica que seguramente hubiera preferido evitar.

Con esa ejecución fallida, el capitán argentino pasó a ser el futbolista con más penales errados en tiempo reglamentario en la historia de las Copas del Mundo, acumulando tres fallos y superando al ghanés Asamoah Gyan, quien registraba dos.

La estadística comenzó en Rusia 2018, cuando el arquero islandés Hannes Halldórsson le contuvo un penal en el empate 1-1 del debut. Luego, en Qatar 2022, el polaco Wojciech Szczęsny volvió a frustrar al rosarino desde los doce pasos durante la fase de grupos. Ahora, ante Austria, se sumó un nuevo episodio a esa particular lista.

De todos modos, Messi no tardó en dejar atrás el error. Minutos más tarde se tomó revancha con una definición brillante para abrir el marcador, un tanto que además le permitió alcanzar otro registro mucho más prestigioso: convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, consolidando aún más su legado en la máxima cita del fútbol internacional.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N
PERIODISMO INDEPENDIENTE