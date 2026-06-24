MSCI mantuvo a la Argentina como mercado aislado y posterga cualquier mejora de categoría

MSCI decidió mantener a la Argentina dentro de la categoría de mercado aislado.

No se habilitó la consulta pública necesaria para iniciar una reclasificación.

Las restricciones cambiarias siguen siendo uno de los principales obstáculos observados.

La entidad mantuvo sin cambios los criterios de evaluación respecto de años anteriores.

La Argentina conserva ventajas en tamaño y liquidez de mercado para futuras revisiones.

Un eventual ascenso de categoría podría recién comenzar a analizarse en los próximos años si se consolidan las reformas de apertura financiera.

La decisión de Morgan Stanley Capital International (MSCI) de mantener a la Argentina dentro de la categoría de “mercado aislado” volvió a poner de relieve los desafíos que enfrenta el país para recuperar la confianza de los inversores internacionales y reinsertarse plenamente en los mercados financieros globales. La expectativa era elevada entre analistas y operadores, ya que la revisión anual de la entidad podía abrir la puerta a un proceso formal de consulta que permitiera avanzar hacia una reclasificación. Sin embargo, ese paso no se concretó.

La clasificación de MSCI es uno de los principales parámetros utilizados por fondos de inversión de todo el mundo para determinar la asignación de recursos en distintos países. Por ese motivo, cualquier modificación en la posición argentina tiene impacto potencial sobre el ingreso de capitales, la percepción de riesgo y el financiamiento de empresas locales.

Actualmente, la Argentina integra la categoría denominada “Standalone Market”, considerada la más baja dentro de la estructura de clasificación de la entidad. En ese segmento comparte lugar con economías que presentan dificultades de acceso para los inversores internacionales o atraviesan situaciones de inestabilidad económica y financiera.

El aspecto más relevante de la revisión de este año era la posibilidad de que MSCI habilitara una consulta pública con participantes del mercado. Ese procedimiento constituye un requisito indispensable para iniciar el camino hacia una eventual reclasificación. Sin esa instancia, cualquier mejora queda automáticamente postergada por varios años.

Desde la organización explicaron que la clasificación de los mercados no responde únicamente a indicadores económicos tradicionales, sino que evalúa principalmente las condiciones reales que encuentran los inversores institucionales para operar. Entre los factores analizados figuran la accesibilidad al mercado, la facilidad para movilizar capitales, la transparencia regulatoria y la disponibilidad de información corporativa.

La evaluación publicada recientemente mostró que no hubo modificaciones significativas respecto de los informes anteriores. De hecho, MSCI mantuvo sin cambios los criterios utilizados para analizar el mercado argentino, lo que fue interpretado como una señal de que las reformas implementadas hasta el momento aún no resultan suficientes para alterar la percepción internacional sobre el país.

Entre los principales obstáculos señalados aparecen las restricciones cambiarias todavía vigentes, las limitaciones para la repatriación de utilidades, la existencia de controles sobre los movimientos de capitales y ciertas dificultades operativas que enfrentan los inversores extranjeros. También se mencionan problemas vinculados con la disponibilidad de información empresarial y regulatoria en idioma inglés, un aspecto considerado clave para los grandes fondos internacionales.

Especialistas del mercado financiero sostienen que la ausencia de una consulta formal implica que la Argentina no ingresará en el proceso de revisión necesario para abandonar la categoría actual. En consecuencia, cualquier posibilidad de ascenso queda diferida, como mínimo, hasta los próximos años.

Pese a este escenario, algunos analistas consideran que el país mantiene condiciones favorables en aspectos como el tamaño y la liquidez de su mercado de capitales. Esas características representan una ventaja importante frente a otras economías que aspiran a categorías superiores dentro del sistema de MSCI.

La Argentina ya formó parte del grupo de mercados emergentes hasta 2021. La salida de esa clasificación estuvo vinculada principalmente a la reinstauración de controles cambiarios y restricciones financieras que dificultaron la operatoria de los inversores internacionales. Desde entonces, el desafío consiste en demostrar que cualquier flexibilización implementada posee carácter permanente y no será revertida en el corto plazo.

Algunos especialistas incluso plantean que, si las condiciones de apertura financiera se consolidan de manera sostenida, el país podría aspirar a un regreso directo a la categoría de mercado emergente, evitando la escala intermedia de mercado de frontera. Sin embargo, esa posibilidad depende de que MSCI observe mejoras duraderas en materia de acceso al mercado.

Por ahora, la decisión de mantener sin cambios la clasificación representa una señal de cautela por parte de la entidad. Mientras el Gobierno busca profundizar las reformas orientadas a atraer inversiones, los observadores internacionales continúan evaluando si los avances regulatorios alcanzan para modificar una percepción construida durante años de volatilidad e incertidumbre.