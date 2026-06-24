La deuda externa vuelve al centro del debate ante un posible giro de la política monetaria de Estados Unidos

La posibilidad de una suba de tasas de la Reserva Federal reactivó el debate sobre una emisión de deuda argentina.

Analistas consideran que aún podría existir una ventana favorable para volver a los mercados internacionales.

El objetivo sería reforzar el financiamiento y construir un colchón de divisas para los próximos años.

Algunas estimaciones contemplan una colocación cercana a los 3.000 millones de dólares.

Entre 2026 y 2027 Argentina deberá afrontar vencimientos externos por más de 30.000 millones de dólares.

La evolución de la política monetaria de Estados Unidos será clave para definir el costo y la oportunidad de futuras emisiones.

La posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) interrumpa el ciclo de reducción de tasas de interés y avance hacia una etapa de endurecimiento monetario volvió a instalar una discusión estratégica en el mercado financiero argentino: la conveniencia de que el país regrese al mercado internacional de deuda antes de que las condiciones globales se tornen más exigentes.

Analistas financieros sostienen que el escenario internacional podría modificarse en los próximos meses si la autoridad monetaria estadounidense decide elevar nuevamente el costo del dinero para contener presiones inflacionarias persistentes. En ese contexto, varios especialistas consideran que Argentina podría evaluar una colocación de deuda externa en el corto plazo, incluso antes de lograr una reducción más significativa del riesgo país.

La discusión no gira exclusivamente en torno a la situación doméstica. Según operadores de la city, el principal factor a monitorear es la evolución de la política monetaria estadounidense. La fortaleza que continúa mostrando la economía norteamericana, impulsada en parte por las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial, junto con la persistencia de ciertos focos inflacionarios asociados a la energía, alimentan las expectativas de un eventual cambio de rumbo por parte de la Fed.

Bajo ese escenario, los mercados descuentan que el ciclo de tasas bajas podría llegar a su fin. De confirmarse esa tendencia, países emergentes como Argentina enfrentarían un contexto menos favorable para emitir deuda, debido a que deberían ofrecer rendimientos más elevados para atraer inversores.

A pesar de ello, algunos especialistas consideran que todavía existe una ventana de oportunidad. La lógica detrás de esta postura es que una colocación anticipada permitiría asegurar financiamiento antes de que las condiciones internacionales se deterioren aún más. Además, serviría para reforzar las reservas y mejorar la capacidad financiera del país frente a futuros vencimientos.

En el mercado también destacan que el programa financiero previsto para 2026 aparece relativamente cubierto, mientras que las necesidades de financiamiento de 2027 aún demandan definiciones. Por ese motivo, una emisión internacional podría contribuir a construir un colchón de divisas que otorgue mayor tranquilidad a los inversores y fortalezca la posición del Banco Central ante eventuales episodios de volatilidad cambiaria.

Entre las estimaciones que circulan en la city figura la posibilidad de una emisión cercana a los 3.000 millones de dólares. Para algunos analistas, una operación de esa magnitud ayudaría a despejar dudas respecto de las fuentes de financiamiento para los próximos años, aunque no resolvería completamente todas las necesidades futuras.

Las proyecciones muestran que el desafío financiero sigue siendo considerable. Distintos estudios privados calculan que entre el segundo semestre de este año y el cierre de 2027 Argentina deberá afrontar pagos de deuda en moneda extranjera por más de 30.000 millones de dólares, incluyendo compromisos con acreedores privados, organismos internacionales y otros organismos multilaterales.

Si bien parte de esos vencimientos cuenta con respaldo financiero ya identificado, todavía existe una brecha significativa que deberá cubrirse mediante nuevas fuentes de financiamiento. Las alternativas analizadas incluyen nuevas emisiones de títulos públicos, colocaciones en los mercados internacionales, renovaciones de acuerdos con organismos financieros y eventualmente el uso de reservas.

Otro elemento que aparece en la discusión es la posibilidad de implementar operaciones de administración de pasivos destinadas a reducir la carga financiera de los próximos años. Entre ellas se menciona la recompra de determinados bonos con vencimientos más cercanos, una estrategia que podría aliviar parcialmente los compromisos futuros y mejorar el perfil de deuda.

No obstante, algunos especialistas consideran que el Gobierno podría optar por una estrategia más cautelosa y esperar una reducción adicional de los spreads de la deuda argentina antes de regresar a los mercados internacionales. Esa alternativa permitiría obtener financiamiento a un costo menor, aunque también implicaría asumir el riesgo de enfrentar un contexto global más restrictivo.

Mientras tanto, la evolución de las decisiones de la Reserva Federal continuará siendo observada de cerca por los mercados. El rumbo que adopte la política monetaria estadounidense podría terminar definiendo no solo las condiciones de financiamiento para Argentina, sino también el momento más oportuno para concretar un eventual regreso a los mercados internacionales de crédito.