Santa Fe extendió por un año la emergencia social, educativa y sanitaria ante el impacto de la crisis económica

La provincia de Santa Fe decidió prorrogar por un año la vigencia de la emergencia social, educativa y sanitaria, una medida que busca sostener políticas públicas vinculadas a la salud, la educación, la asistencia alimentaria y la protección de sectores vulnerables en un contexto que el Gobierno provincial considera todavía crítico.

La extensión de la normativa comenzó a regir este martes y se encuentra contemplada dentro del marco legal que declaró originalmente la emergencia a fines de 2023. Desde entonces, la medida ya había sido prorrogada en distintas oportunidades debido a la persistencia de indicadores sociales preocupantes tanto a nivel nacional como provincial.

La ley otorga herramientas extraordinarias a los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, Educación y Salud para agilizar procedimientos administrativos, contrataciones y programas destinados a garantizar prestaciones esenciales para la población.

Entre los argumentos que fundamentan la nueva prórroga, el Ejecutivo provincial sostiene que las condiciones sociales que motivaron la declaración original continúan vigentes. En ese sentido, cita datos oficiales que muestran elevados niveles de pobreza e indigencia en distintos puntos del país.

Según el análisis realizado por la administración provincial, los principales aglomerados urbanos santafesinos mantienen indicadores que reflejan dificultades económicas persistentes. En el Gran Rosario, la pobreza alcanza a más de una quinta parte de la población, mientras que en el Gran Santa Fe los porcentajes resultan aún más elevados.

El decreto también pone el foco en la situación de niños, niñas y adolescentes. Informes recientes sobre la realidad social argentina indican que más de la mitad de los menores de edad viven en hogares con dificultades económicas, una situación que las autoridades consideran especialmente preocupante por su impacto en el desarrollo y las oportunidades futuras.

Otro de los factores señalados es el aumento de los consumos problemáticos. Datos relevados por organismos provinciales muestran un fuerte crecimiento en la cantidad de intervenciones y situaciones abordadas durante los últimos años, fenómeno que incrementa la demanda sobre los dispositivos de asistencia y acompañamiento.

En materia sanitaria, el Gobierno provincial advierte que la crisis económica produjo un aumento de personas que recurren al sistema público de salud debido a la pérdida de cobertura médica o dificultades para afrontar prestaciones privadas. Esta situación elevó la presión sobre hospitales, centros de salud y programas provinciales.

Las autoridades también remarcan que la reducción de programas y aportes provenientes del Estado nacional obligó a la provincia a asumir mayores responsabilidades en áreas sensibles. Entre ellas se encuentran la provisión de medicamentos, vacunas, tratamientos especiales e insumos para distintos programas sanitarios.

La administración santafesina sostiene que debió reforzar con recursos propios la compra de medicamentos esenciales, tratamientos oncológicos, antibióticos y otros insumos críticos para garantizar la continuidad de la atención en toda la red pública de salud.

Asimismo, destaca las inversiones realizadas para enfrentar emergencias epidemiológicas, particularmente las vinculadas al dengue, mediante campañas de prevención, vacunación y control sanitario.

La continuidad de la emergencia también permitirá mantener mecanismos excepcionales de contratación y adquisición de bienes y servicios. Según datos oficiales, estas herramientas facilitaron miles de gestiones administrativas destinadas a garantizar el funcionamiento de hospitales y centros de salud en toda la provincia.

Desde el Ejecutivo consideran que estas medidas resultan indispensables para responder con rapidez a una demanda creciente de servicios públicos y para sostener programas que consideran estratégicos en un escenario económico todavía complejo.

Con la nueva prórroga, la emergencia social, educativa y sanitaria permanecerá vigente al menos hasta junio de 2027. El Gobierno provincial sostiene que la decisión responde a la necesidad de conservar instrumentos que permitan actuar con mayor flexibilidad frente a problemas que, según la evaluación oficial, continúan afectando a amplios sectores de la sociedad santafesina.