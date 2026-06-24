Cruce político por Cristina Kirchner: Santillán cuestionó a Pichetto tras sus declaraciones sobre la condena en la causa Vialidad

Miguel Ángel Pichetto afirmó que Cristina Kirchner es inocente y cuestionó aspectos de la condena en la causa Vialidad.

El diputado también manifestó reparos sobre la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Juliana Santillán respondió con dureza y cuestionó la coherencia política del legislador.

La diputada sostuvo que relativizar fallos judiciales afecta los principios de igualdad ante la ley.

El cruce expuso diferencias sobre el papel de la Justicia y el alcance de las condenas contra dirigentes políticos.

La situación judicial de Cristina Kirchner continúa generando fuertes debates dentro del escenario político argentino.

Las repercusiones por la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvieron a generar fuertes cruces en el escenario político. Esta vez, la controversia se produjo a partir de declaraciones del diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quien expresó públicamente su convicción de que la ex mandataria es inocente y cuestionó los alcances de la condena que pesa sobre ella en la causa Vialidad. Sus afirmaciones motivaron una dura respuesta de la diputada libertaria Juliana Santillán.

La discusión se inició luego de que Pichetto difundiera un mensaje en redes sociales en el que sostuvo que la condena contra Cristina Kirchner se apoyó en elementos que consideró insuficientes para acreditar una conducta ilícita. Además, puso el foco en la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, uno de los componentes centrales de la sentencia, al considerar que se trata de una sanción de enorme impacto sobre los derechos políticos de una persona.

El legislador también planteó cuestionamientos respecto del sentido de la pena y sostuvo que las sanciones judiciales deberían contemplar principios vinculados con la recuperación y la reinserción social. Sus declaraciones generaron una inmediata repercusión dentro del arco político, especialmente entre dirigentes alineados con el oficialismo nacional.

Desde La Libertad Avanza, Santillán rechazó de manera categórica los planteos de Pichetto y cuestionó lo que definió como una contradicción con la trayectoria política del dirigente. Según expresó, el diputado construyó durante años un perfil asociado a la defensa de las instituciones republicanas y al respeto por las decisiones de la Justicia, por lo que consideró inconsistente su actual posicionamiento respecto del caso.

La legisladora sostuvo que las expresiones de Pichetto representan un cuestionamiento indirecto a una decisión adoptada por el Poder Judicial y advirtió sobre los riesgos de relativizar sentencias firmes por razones políticas. En ese sentido, señaló que la igualdad ante la ley debe ser un principio aplicable a todos los ciudadanos sin excepciones.

Santillán también afirmó que determinadas posturas pueden ser interpretadas como señales de tolerancia hacia prácticas que la sociedad demanda erradicar de la vida pública. Según manifestó, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen valores centrales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

El intercambio volvió a poner en evidencia las diferencias que existen entre distintos sectores políticos respecto de la situación judicial de Cristina Kirchner. Mientras algunos dirigentes sostienen que la ex presidenta fue víctima de una persecución política y judicial, otros consideran que los fallos emitidos por los tribunales deben ser respetados y cumplidos sin cuestionamientos de carácter partidario.

La discusión también se trasladó al plano institucional luego de que Pichetto planteara la necesidad de que el Congreso analice el alcance de determinadas decisiones judiciales. Esa propuesta generó nuevas controversias sobre los límites entre los distintos poderes del Estado y sobre el papel que puede desempeñar el Parlamento frente a sentencias emitidas por la Justicia.

En el oficialismo, las declaraciones del diputado fueron interpretadas como una señal de acercamiento a posiciones que históricamente defendieron sectores del kirchnerismo respecto de la causa Vialidad. En cambio, desde otros espacios políticos se argumenta que el debate sobre las garantías judiciales y los derechos políticos trasciende las identidades partidarias y forma parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento del sistema institucional.

Más allá de las diferencias, el episodio confirma que la situación de Cristina Kirchner continúa ocupando un lugar central en la agenda política nacional. Las repercusiones de su condena siguen generando posicionamientos contrapuestos y alimentando debates sobre justicia, representación política y calidad institucional, en un contexto donde cada declaración adquiere una fuerte dimensión política.