Crecen las tensiones en el peronismo por el vínculo entre Kicillof y Cristina Kirchner

Teresa García cuestionó públicamente el distanciamiento entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

La diputada consideró que la falta de contacto entre ambos genera preocupación dentro del peronismo.

Sostuvo que cualquier estrategia electoral hacia 2027 debe contemplar la influencia política de Cristina Kirchner.

Atribuyó parte del alejamiento a presiones de sectores económicos, judiciales y mediáticos.

Afirmó que las diferencias internas no son insalvables y que aún existe margen para alcanzar consensos.

Reclamó unidad del peronismo para enfrentar electoralmente al gobierno de Javier Milei.

Las diferencias internas dentro del peronismo volvieron a quedar expuestas tras las declaraciones de la diputada nacional Teresa García, quien cuestionó públicamente el distanciamiento entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sus palabras se suman a otras expresiones surgidas en las últimas semanas dentro del kirchnerismo, donde algunos dirigentes manifiestan preocupación por la falta de señales de acercamiento entre ambos referentes.

García planteó que la ausencia de contacto político visible entre Kicillof y la ex mandataria no constituye un hecho menor dentro de la dinámica del movimiento justicialista. Por el contrario, consideró que se trata de un gesto que genera inquietud entre militantes y dirigentes que continúan identificando a Cristina Kirchner como una figura central en la construcción política del espacio.

La legisladora sostuvo que la ex presidenta conserva un liderazgo relevante dentro del peronismo y que cualquier proyecto político con aspiraciones de gobierno hacia 2027 debería contemplar su influencia. Desde esa perspectiva, remarcó que resulta difícil imaginar una estrategia electoral exitosa que prescinda de la experiencia acumulada por quien condujo durante años uno de los sectores más importantes del movimiento.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que distintas corrientes internas buscan posicionarse de cara a los próximos desafíos electorales. Si bien la unidad continúa siendo uno de los objetivos declarados por la mayoría de los referentes opositores, las diferencias sobre liderazgos, estrategias y construcción política siguen generando debates puertas adentro.

En ese marco, García señaló que una eventual recomposición del vínculo político entre Kicillof y Cristina Kirchner podría contribuir a descomprimir buena parte de las discusiones internas. Según expresó, el acercamiento permitiría concentrar los esfuerzos en cuestiones programáticas y en la elaboración de propuestas orientadas a responder a las demandas sociales y económicas que enfrenta el país.

La diputada también vinculó el alejamiento entre ambos dirigentes a presiones provenientes de sectores que, según su análisis, buscan reducir la influencia de la ex presidenta en la vida política argentina. En ese sentido, mencionó la existencia de actores económicos, judiciales y mediáticos que impulsan la idea de un cierre definitivo de la etapa política encabezada por Cristina Kirchner.

Frente a ese escenario, García consideró que el peronismo debería asumir una posición de defensa de sus principales liderazgos históricos y evitar que factores externos condicionen la definición de sus estrategias electorales. A su entender, aceptar que determinados sectores establezcan quiénes pueden o no formar parte de la discusión política implicaría una pérdida de autonomía para el espacio.

Más allá de las críticas, la legisladora aseguró que las diferencias existentes dentro del peronismo no representan obstáculos imposibles de superar. Por el contrario, afirmó que existe margen para construir consensos y avanzar hacia una propuesta común de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En ese debate, identificó como prioridad la definición de un programa económico capaz de responder a los desafíos que enfrenta la Argentina. Entre los temas que consideró centrales aparecen la relación con el Fondo Monetario Internacional, la recuperación del poder adquisitivo y la distribución de los ingresos.

Las declaraciones de García también reflejan una discusión más amplia sobre la conducción futura del peronismo y sobre el papel que deberán desempeñar sus principales dirigentes en la reorganización de la oposición. Mientras algunos sectores promueven la renovación de liderazgos, otros consideran que la figura de Cristina Kirchner continúa siendo indispensable para mantener cohesionado al espacio.

En el tramo final de sus planteos, la diputada insistió en la necesidad de construir una estrategia común para enfrentar al gobierno de Javier Milei. Según sostuvo, la principal discusión política de los próximos años girará en torno a la continuidad o el rechazo del actual modelo económico, por lo que consideró fundamental evitar divisiones que puedan fragmentar el voto opositor.

La búsqueda de unidad, el rol de Cristina Kirchner y el posicionamiento de Axel Kicillof aparecen así como algunos de los ejes centrales de una discusión que promete seguir ocupando un lugar destacado dentro del escenario político peronista.