Ternura total: el Chino Darín reveló la cara de su bebé y enterneció las redes

El Chino Darín compartió una dulce postal con su hijo Dante en su primer Día del Padre y enterneció las redes sociales, donde acumuló miles de “likes” y mensajes cargados de cariño. En este contexto, su pareja, la actriz española Úrsula Corberó, también se sumó a los saludos con un comentario lleno de amor.

El tierno posteo del Chino Darín por el Día del Padre

El primer Día del Padre suele tener un valor especial, y en el caso del Chino Darín no fue la excepción. El actor decidió celebrarlo con una imagen íntima y sencilla junto a Dante, su hijo nacido en febrero fruto de su relación con Úrsula Corberó, mostrando uno de los momentos más felices de su vida.

Lejos de producciones o poses armadas, Darín eligió una escena cotidiana: se lo ve caminando mientras lleva a su bebé dormido en un portabebés. La imagen refleja la naturalidad con la que transita esta nueva etapa como padre.

Para acompañar la foto, el actor optó por una frase breve pero significativa: “Una de padre en su día”, que rápidamente generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

La publicación se llenó de comentarios y muestras de afecto, celebrando su presente familiar. También se sumaron colegas y amigos del ambiente artístico: Benjamín Vicuña escribió “Feliz día compañero”, Joaquín Furriel le dio la bienvenida al club de los padres con un “Feliz día”, y Darío Barassi destacó: “El mejor rol y te queda pintado”, entre otros mensajes.

Finalmente, Úrsula Corberó no pasó por alto la fecha y dejó su huella con un gesto amoroso en redes, acompañando el especial momento de la pareja en esta nueva etapa.