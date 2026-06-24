Fernando Burlando reveló la actitud de Nicolás Occhiato que generó malestar en Florencia Peña

La fake news sobre la muerte de Jorge Messi que Florencia Peña dio al aire por error desató un verdadero escándalo mediático y derivó en una fuerte exposición pública de la actriz.

Este martes, en diálogo con DDM (América), Fernando Burlando se refirió a la situación de su defendida, habló del conflicto contractual, de la posibilidad de llegar a juicio y dejó entrever el malestar que habría generado en la artista la actitud de Nicolás Occhiato y el manejo del conflicto.

“La consulta que ha hecho Florencia realmente la habilita de lleno y por completo a hacer un reclamo. Su rescisión, entre comillas, o cómo la excluyeron del canal, ni siquiera se hizo acorde a la normativa que estaba establecida en el contrato. Si no se ponen de acuerdo, obviamente va a haber litigio”, adelantó el letrado.

Mariana Fabbiani consultó sobre la posibilidad de que Florencia regresara a El show del verano (Luzu), ante lo que Burlando consideró: “Yo creo que las decisiones que se tomaron fueron muy apresuradas y radicales”.

En esa línea, cuestionó las formas del accionar empresarial: “Las personas que son dueñas de medios son figuras a veces inalcanzables. Y cuando uno los alcanza, también dominan el tiempo y la prudencia cuando tienen que decir algo. En este caso fue instantáneo”, sostuvo, y calificó la situación como “sanguinaria”.

Sobre el presente de la actriz, el abogado aseguró que atraviesa un momento delicado: “Está atravesada por el dolor y por la angustia”. Y agregó: “Trato de que levante, porque realmente me parece que hoy está más prejuiciosa Flor con Flor que, en definitiva, el drama, el problema y la gente con ella”.

En el mismo programa, Guido Záffora aportó un dato que sumó tensión al conflicto: “La primera llamada telefónica de Occhiato, porque ahora no están hablando, fue una llamada que a Florencia le sorprendió por el tono y la manera”.

Burlando consideró que el manejo general del conflicto pudo haber sido distinto: “Frente a una situación tremenda y que parecía que iba a ser demoledora para todos, pensaron que las consecuencias, sobre todo para con Florencia, iban a ser distintas y por eso se tomó una actitud ligera y sin prudencia”.

El periodista también señaló que la actriz se sintió “maltratada”, algo que el letrado no desmintió.

Finalmente, Riva Roy informó que Luzu podría abonarle la totalidad del contrato para evitar un litigio. “Eso sería una buena medida para evitar un litigio y hablaría bien de todos”, concluyó Burlando.