Bellingham no fue sancionado por taparse la boca y Paraguay denunció el doble criterio de la FIFA

Jude Bellingham quedó envuelto en una fuerte polémica durante el empate entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026. El mediocampista del Real Madrid fue captado por las cámaras en pleno intercambio con Jordan Ayew mientras se tapaba parcialmente la boca con la mano, un gesto que volvió a encender el debate en torno a la aplicación de la denominada “Ley Vinicius”, una de las normativas más discutidas de la Copa del Mundo.

Las imágenes mostraron al futbolista inglés discutiendo con el delantero ghanés mientras ocultaba parte de su rostro, una situación que generó controversia debido a lo ocurrido días atrás, cuando el paraguayo Miguel Almirón había sido expulsado por una acción similar en el duelo ante Turquía.

Paraguay protestó ante la FIFA por el caso Bellingham

La comparación entre ambos episodios fue inmediata y generó malestar en Paraguay. Según medios de ese país, la Federación Paraguaya de Fútbol presentó una protesta formal ante la FIFA al considerar que no se está aplicando un criterio uniforme en la interpretación del reglamento.

Almirón se había convertido el pasado 20 de junio en el primer futbolista expulsado en el Mundial por infringir la norma que sanciona a los jugadores que se tapan la boca al dirigirse a un rival. La medida fue incorporada para evitar que posibles insultos, amenazas o expresiones discriminatorias queden fuera del alcance de las cámaras y de los sistemas de revisión.

Bellingham no fue sancionado y crecen las críticas

La reglamentación establece que, si el árbitro considera que un jugador se tapa la boca para emitir agravios o mensajes inapropiados hacia un adversario, puede sancionarlo con tarjeta roja directa.

Sin embargo, en el caso de Bellingham no hubo intervención disciplinaria ni durante el partido ni posteriormente.

El episodio volvió a poner en el centro de la escena a la llamada “Ley Vinicius”, una normativa implementada tras distintos episodios de discriminación y conflictos verbales en competiciones internacionales.

La ausencia de sanción para el mediocampista inglés reavivó las críticas y abrió un nuevo debate sobre los límites de la regla y la necesidad de un criterio homogéneo para todos los seleccionados durante el Mundial 2026.