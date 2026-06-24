Polémica en el Senado por el intento de retirar firmas de un dictamen sobre ecocidio

El proyecto de ecocidio obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Justicia y Ambiente.

La iniciativa prevé penas de hasta 25 años de prisión en los casos más graves.

La polémica surgió por el intento de retirar firmas de un dictamen ya formalizado.

El artículo 106 del reglamento del Senado impide retirar firmas una vez ingresado el despacho.

Existen mecanismos reglamentarios para modificar o postergar el proyecto sin alterar el dictamen original.

La situación profundizó las tensiones entre el oficialismo y sectores aliados dentro de la Cámara alta.

La discusión sobre un proyecto de ley que incorpora la figura de ecocidio al Código Penal sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de tensión política en el Senado. Lo que comenzó como un debate sobre las sanciones previstas para delitos ambientales derivó en una controversia institucional vinculada al funcionamiento parlamentario, luego de que el bloque oficialista impulsara el retiro de firmas de un dictamen que ya había sido aprobado en comisión y formalmente incorporado al trámite legislativo.

La situación se desarrolla en un contexto de creciente complejidad política dentro de la Cámara alta, donde distintos sectores vienen manifestando diferencias respecto de la estrategia legislativa del oficialismo y de la relación con los bloques aliados que acompañan determinadas iniciativas.

El proyecto en cuestión había obtenido dictamen favorable a comienzos de junio durante un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente. La iniciativa, promovida por la senadora chubutense Edith Terenzi y respaldada por otros legisladores de espacios dialoguistas, busca tipificar el ecocidio como delito penal y establecer sanciones severas para quienes provoquen daños ambientales de gran magnitud.

Entre las disposiciones más relevantes, el texto establece penas de prisión de entre tres y diez años para quienes generen daños especialmente graves, extensos y duraderos sobre el ambiente en violación de la normativa vigente. En los casos donde el perjuicio sea irreversible, las penas podrían elevarse hasta quince años de prisión. Además, se contemplan multas económicas significativas calculadas sobre la base del salario mínimo vital y móvil.

La iniciativa también incorpora agravantes vinculados a las consecuencias humanas de los hechos. Si el delito derivara en la muerte de una persona, la pena podría alcanzar los veinticinco años de prisión. En los casos donde las víctimas fatales fueran dos o más, el mínimo de la condena aumentaría de manera considerable.

Sin embargo, el foco de la polémica dejó de estar centrado en el contenido del proyecto y pasó a concentrarse en la validez del procedimiento adoptado por algunos sectores del oficialismo para intentar retirar firmas que habían sido estampadas en el dictamen durante el tratamiento en comisión.

La controversia surge a partir de lo establecido por el artículo 106 del reglamento del Senado. Dicha norma dispone que una vez que los dictámenes ingresan formalmente a la Mesa de Entradas de la Cámara, los legisladores ya no pueden retirar sus firmas. Por esa razón, diversos despachos parlamentarios comenzaron a expresar preocupación ante una maniobra que, según interpretan, podría entrar en conflicto con las disposiciones reglamentarias vigentes.

El dictamen continúa figurando dentro del temario parlamentario y mantiene, formalmente, las firmas de todos los senadores que participaron de su aprobación. Esa circunstancia genera incertidumbre respecto de los pasos a seguir y abre interrogantes sobre la manera en que la Cámara resolverá el conflicto procedimental.

Especialistas en cuestiones parlamentarias señalan que existen alternativas reglamentarias para abordar diferencias sobre un proyecto ya dictaminado. Entre ellas se encuentran la posibilidad de postergar indefinidamente su tratamiento, devolver la iniciativa a comisión para una nueva revisión o introducir modificaciones durante el debate en el recinto mediante mecanismos previstos en el propio reglamento.

Más allá de las cuestiones técnicas, el episodio también dejó al descubierto tensiones políticas entre el oficialismo y algunos sectores aliados. Legisladores que acompañaron distintas iniciativas del Gobierno comenzaron a expresar inquietud por cambios de posición ocurridos después de acuerdos alcanzados en las comisiones.

En ese contexto, varios observadores consideran que la controversia excede el contenido de la ley de ecocidio y se transforma en una discusión sobre la previsibilidad de los compromisos parlamentarios y el respeto por los procedimientos internos de la Cámara. Mientras tanto, el futuro de la iniciativa permanece abierto y su eventual tratamiento dependerá de las definiciones políticas que adopte el Senado en las próximas semanas.