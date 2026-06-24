La opositora que sueña con una Cuba poscomunista y apuesta al respaldo de Trump

La dirigente opositora cubana Rosa María Payá volvió a posicionarse en el centro del debate sobre el futuro político de Cuba al exponer su visión sobre una eventual transición democrática en la isla y expresar su confianza en que la administración de Donald Trump pueda desempeñar un papel decisivo en ese proceso.

A sus 37 años, Payá se ha convertido en una de las figuras más visibles del movimiento opositor cubano. Su influencia también creció en el ámbito internacional tras asumir un cargo de relevancia dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), impulsado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Según explicó la activista, mantiene contactos periódicos con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos para intercambiar información sobre la situación política y social de Cuba y sobre las iniciativas impulsadas por sectores que buscan una apertura democrática en el país.

La historia personal de Payá está estrechamente ligada a la disidencia cubana. Hija del histórico opositor Oswaldo Payá, relató en diversas oportunidades que desde niña enfrentó presiones y hostigamientos en el ámbito escolar debido a la actividad política de su familia. Tras la muerte de su padre, la familia se instaló en Miami, aunque ella continuó viajando durante varios años a la isla hasta que, según afirma, las autoridades cubanas le prohibieron el ingreso alrededor de 2020.

Posteriormente impulsó la creación de Cuba Decide, una organización que promueve reformas democráticas y que hoy figura entre los movimientos opositores con mayor proyección internacional.

En declaraciones recientes, Payá sostuvo que la oposición atraviesa un momento clave y consideró que existen condiciones inéditas para impulsar cambios políticos profundos en Cuba. Incluso aseguró que nunca había percibido una presión tan significativa sobre el gobierno cubano en las últimas décadas.

La activista fundamenta su optimismo en las medidas adoptadas por la administración Trump durante este año. Entre ellas menciona el endurecimiento de las sanciones económicas, nuevas restricciones contra empresas vinculadas al Estado cubano y una estrategia orientada a incrementar el aislamiento internacional del régimen.

Además, la reciente difusión de mensajes públicos de Marco Rubio a favor de una Cuba democrática fue interpretada por sectores opositores como una señal de respaldo político a quienes buscan una transformación del sistema vigente en la isla.

Mientras el gobierno cubano rechaza las acusaciones y denuncia una política de presión externa por parte de Washington, la oposición intenta capitalizar el escenario internacional para fortalecer sus reclamos de apertura política, libertades civiles y reformas institucionales.

En ese contexto, Rosa María Payá emerge como una de las voces más influyentes de la disidencia, convencida de que el futuro de Cuba podría estar entrando en una etapa decisiva.