EE.UU. suspendió las sanciones al petróleo iraní y reconfigura el escenario energético global

Estados Unidos anunció este lunes la suspensión por dos meses de las sanciones al petróleo iraní y comunicó que Irán volverá a permitir el ingreso de inspectores nucleares de la ONU, en el marco de las conversaciones realizadas en Suiza con el objetivo de avanzar hacia un posible acuerdo de paz en Medio Oriente. En paralelo, el presidente Donald Trump aseguró que el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial, se encuentra actualmente “totalmente abierto” a la navegación.

Según una licencia publicada por el Departamento del Tesoro estadounidense, todas las operaciones previamente prohibidas vinculadas a la producción, venta y transporte de hidrocarburos iraníes quedan habilitadas hasta el 21 de agosto a las 00:01 (hora de Washington). Tras el anuncio, el mercado reaccionó de inmediato: el barril de Brent del mar del Norte, que ya cotizaba en torno a los 80 dólares tras haber alcanzado picos de 126 dólares durante el conflicto, cayó a 77,5 dólares.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se reactivaron luego de un memorando de entendimiento firmado la semana anterior, tras semanas de escalada militar y un alto el fuego inestable. El diálogo, iniciado en Suiza, busca avanzar en un plazo de 60 días —prorrogable— hacia un acuerdo definitivo que incluya el programa nuclear iraní y el levantamiento progresivo de sanciones internacionales.

El vicepresidente estadounidense JD Vance destacó el avance de las conversaciones al afirmar que se sentaron “bases muy buenas para un acuerdo final exitoso”. En ese sentido, comparó el proceso con una construcción: “El acuerdo final es la casa. Aún no la construimos, pero ya pusimos cimientos sólidos”.

Vance también aseguró que Irán habría aceptado el regreso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), lo que calificó como un “primer paso hacia la desnuclearización permanente”. Sin embargo, Teherán no confirmó oficialmente ese compromiso y mantiene reservas respecto del organismo, con el que suspendió la cooperación en el último año.

Desde Irán, el portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, señaló que solo se trató de “una breve discusión sobre el tema nuclear”, sin avances sustanciales. En paralelo, persisten tensiones regionales que amenazan el proceso diplomático, especialmente por la situación en Líbano y las advertencias iraníes sobre el posible bloqueo del estrecho de Ormuz.

“Estamos negociando, veremos cómo resulta todo esto, pero hay dos cosas claras: el estrecho está abierto y Irán no tendrá un arma nuclear”, afirmó Trump, reforzando la postura de Washington.

El acuerdo en discusión contempla además un cese de hostilidades en varios frentes regionales, incluido Líbano, aunque Israel mantiene su propia estrategia militar. El primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo que sus fuerzas conservarán “libertad de acción total” para responder a amenazas en la frontera norte.

En este contexto, mediadores como Pakistán y Qatar informaron la creación de mecanismos de comunicación directa entre las partes para evitar incidentes en el estrecho de Ormuz y reducir el riesgo de escalada militar. También se estableció una hoja de ruta técnica para las próximas rondas de negociación.

Finalmente, el conflicto en Líbano sigue generando consecuencias humanitarias y militares. Según datos oficiales, desde marzo más de 4.000 personas murieron y miles de edificios resultaron destruidos, mientras continúan las operaciones en la zona sur del país.