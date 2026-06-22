Al-Ahli entra en la pelea por Thiago Almada con una oferta millonaria

River inició una profunda reestructuración de su plantel profesional tras un primer semestre marcado por el bajo rendimiento y una serie de resultados adversos. En ese contexto, el club comenzó a depurar la lista de futbolistas considerados prescindibles y activó al mismo tiempo un plan de incorporación de jerarquía para reforzar el equipo.

En ese marco, el “Millonario” ya cerró las llegadas de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, dos nombres de peso para apuntalar el plantel. Sin embargo, lejos de detenerse allí, también avanzó por otros objetivos de renombre como Ángel Correa y Thiago Almada. Justamente en este último caso, el escenario se complicó en las últimas horas.

Más allá del interés firme de River y de las diferencias iniciales con su entorno, apareció un competidor de enorme poder económico que podría cambiar el rumbo de la negociación. Todo indica que, salvo un giro inesperado, la llegada de Almada al equipo de Eduardo Coudet se vuelve cada vez más difícil.

Se trata de Al-Ahli, conjunto de la máxima categoría del fútbol de Arabia Saudita, que le acercó al mediocampista ofensivo una propuesta cercana a los 30 millones de dólares por su pase. El futbolista surgido de Vélez Sarsfield, con paso por Atlanta United, Botafogo y Olympique de Lyon, es uno de los grandes apuntados del mercado.

Por el momento, la oferta es de carácter verbal y no habrá definiciones inmediatas, ya que el jugador se encuentra disputando el Mundial 2026 con la Selección Argentina. La resolución se conocerá una vez finalizada su participación en el certamen.

En paralelo, desde el fútbol saudí también proyectan un contrato por tres temporadas para el futbolista de 25 años. Si bien no trascendieron cifras oficiales, el vínculo sería muy superior a cualquier propuesta del fútbol sudamericano, lo que complejiza aún más el panorama para River.