Gioja llamó a reconstruir el país y pidió ordenar la interna del peronismo de cara a 2027

José Luis Gioja criticó al gobierno nacional y llamó a reconstruir el país con una eventual vuelta del peronismo en 2027.

El ex gobernador cuestionó el tono del oficialismo y habló de un proceso de deterioro social y político.

Sostuvo que la interna peronista debe resolverse mediante mecanismos democráticos y con objetivos comunes.

Planteó la necesidad de separar la política de las disputas personales dentro del movimiento.

Defendió la continuidad de las PASO como herramienta para definir candidaturas de manera democrática.

Pidió autocrítica dentro del peronismo sobre los procesos de selección de candidatos en elecciones pasadas.

El ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, volvió a marcar posición en el escenario político nacional con duras críticas al gobierno de Javier Milei y un llamado explícito a la reconstrucción del país bajo una eventual conducción del peronismo en las elecciones presidenciales de 2027. En declaraciones radiales, el dirigente sostuvo que las políticas aplicadas por la actual administración están generando un fuerte impacto negativo en la estructura social y económica del país.

Gioja describió el presente como un proceso de deterioro institucional y social, al que atribuyó un clima político dominado por el conflicto y la confrontación. En ese marco, cuestionó el tono del discurso oficial y advirtió sobre lo que considera una orientación basada en la confrontación permanente. Según expresó, el país atraviesa una etapa que exige reconstrucción y consenso, en contraposición a lo que definió como una dinámica de destrucción del entramado social.

El dirigente peronista también remarcó que el movimiento justicialista atraviesa una etapa de fuerte vida interna, con debates y tensiones propias de su dinámica histórica. Sin embargo, consideró que esas discusiones no deben interpretarse como un factor de debilidad, sino como parte de su funcionamiento natural. En ese sentido, reivindicó la intensidad del debate interno como un elemento constitutivo del espacio político.

A la vez, Gioja buscó marcar diferencias entre lo que definió como discusiones políticas legítimas y enfrentamientos personales dentro del espacio. Sostuvo que el desafío del peronismo es encauzar las diferencias a través de mecanismos democráticos internos, evitando la fragmentación y priorizando objetivos comunes. Según su visión, cada dirigente debería poder competir dentro del movimiento, pero con la obligación de converger en un mismo proyecto político.

El ex mandatario provincial también planteó que el peronismo debe separar la política de la “politiquería”, en referencia a disputas internas que, a su juicio, no contribuyen a la construcción de una alternativa sólida de poder. En ese contexto, afirmó que los reclamos personales no deberían prevalecer por sobre la defensa de los intereses colectivos del movimiento y de la sociedad.

Gioja sostuvo además que el peronismo ha atravesado múltiples crisis a lo largo de su historia, aunque consideró que la actual presenta características particulares vinculadas a la expectativa social y al rol que el espacio aspira a desempeñar en el futuro político del país. Desde su perspectiva, el desafío inmediato es recuperar la capacidad de representación y ordenamiento interno de cara a los próximos procesos electorales.

En ese marco, el dirigente se refirió también al debate sobre el sistema de selección de candidatos dentro del peronismo. Defendió la continuidad de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias como herramienta de participación democrática, y cuestionó los intentos de eliminación impulsados desde el oficialismo nacional.

Para Gioja, las PASO constituyen un mecanismo que permite ordenar la competencia interna y evitar definiciones discrecionales dentro de los partidos políticos. Además, planteó una autocrítica respecto de decisiones adoptadas en el pasado dentro del peronismo, al señalar que en determinados procesos electorales no se promovió un debate interno suficientemente amplio sobre la selección de candidaturas.

El ex gobernador enmarcó sus declaraciones en un llamado más amplio a la reorganización del justicialismo, con el objetivo de consolidar una alternativa de gobierno hacia 2027. Según afirmó, el peronismo debe asumir la responsabilidad de reconstruir el país frente a un escenario que, a su juicio, presenta fuertes desafíos sociales y económicos.

En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos democráticos internos y de canalizar las diferencias políticas dentro de un marco de unidad estratégica. La definición de liderazgos, sostuvo, deberá surgir del propio debate partidario, con el objetivo de llegar a las próximas elecciones con un proyecto común.