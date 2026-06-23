Caputo suma respaldo internacional mientras se fortalece la estrategia financiera del Gobierno

Caputo obtuvo garantías del Banco Mundial y del BID para mejorar el acceso al financiamiento internacional.

El Gobierno tiene autorización para negociar préstamos con organismos financieros por hasta 5.000 millones de dólares.

La garantía del Banco Mundial alcanza los USD 2.000 millones y la del BID asciende a USD 550 millones.

El aval del BID permite movilizar financiamiento por montos superiores a su valor nominal.

La CAF debatirá a fines de julio una garantía estimada entre USD 250 y 300 millones de dólares.

Analistas consideran posible una futura colocación de deuda internacional durante el segundo semestre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, continúa consolidando apoyos internacionales para la estrategia financiera del Gobierno de cara a los próximos años. Con las garantías ya aprobadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la administración nacional obtuvo una herramienta clave para acceder a financiamiento externo en condiciones más favorables, aunque todavía permanece pendiente la definición de un nuevo aval por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), cuya discusión está prevista para fines de julio.

Las garantías concedidas por los organismos multilaterales no representan desembolsos directos de fondos, sino que funcionan como respaldo financiero para que la Argentina pueda negociar créditos con inversores internacionales a tasas más bajas que las que actualmente enfrentaría en el mercado. Se trata de un mecanismo utilizado por numerosos países para mejorar sus condiciones de financiamiento y reducir el costo de acceso al crédito.

El respaldo más importante proviene del Banco Mundial, que otorgó una garantía por 2.000 millones de dólares. A esto se suma la autorización del BID por 550 millones de dólares. Además, el Gobierno cuenta con la posibilidad de avanzar en negociaciones por préstamos internacionales de hasta 5.000 millones de dólares, un objetivo que forma parte de la planificación financiera para el período 2026-2027.

Desde el Palacio de Hacienda destacan que estas operaciones permitirán generar un ahorro significativo en el pago de intereses. La mejora reciente en las condiciones financieras internacionales y la reducción del riesgo país también contribuyen a fortalecer las expectativas oficiales respecto de la capacidad de obtener recursos en mejores términos.

Sin embargo, detrás de los anuncios existe una diferencia técnica relevante entre los distintos avales. Fuentes vinculadas a las negociaciones explican que la garantía del Banco Mundial permite obtener financiamiento por un monto equivalente al respaldo otorgado. En otras palabras, los 2.000 millones de dólares de garantía habilitan operaciones por una cifra similar.

La situación cambia con las garantías del BID y de la CAF. Aunque sus montos son inferiores, tienen un efecto multiplicador superior. En el caso del BID, el aval de 550 millones de dólares abre la posibilidad de movilizar aproximadamente 1.200 millones de dólares en financiamiento privado. De confirmarse el respaldo de la CAF, estimado entre 250 y 300 millones de dólares, el esquema de financiamiento podría ampliarse aún más.

Los organismos multilaterales también dejaron en claro cuál es el objetivo estratégico de estas operaciones. Tanto el Banco Mundial como el BID consideran que los avales deben facilitar el retorno de la Argentina a los mercados internacionales de crédito y respaldar el programa de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional.

En el caso del Banco Mundial, la garantía combina instrumentos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones. El esquema cubre el 95% de los pagos vinculados a un nuevo préstamo comercial, con un plazo de seis años y tres años de gracia.

Por su parte, el BID señaló que parte de su asistencia estará vinculada al fortalecimiento institucional en materia de seguridad y justicia mediante el programa Projesus. La iniciativa busca mejorar la capacidad de investigación penal, aumentar la recuperación de activos ilícitos y fortalecer distintas áreas del sistema judicial y de seguridad.

Mientras tanto, la mejora de la percepción financiera sobre la Argentina alimenta especulaciones en el mercado respecto de una eventual colocación de deuda internacional durante el segundo semestre. La reciente mejora de la calificación crediticia del país y la baja del riesgo país por debajo de niveles observados meses atrás son interpretadas por algunos analistas como señales favorables para una futura emisión.

No obstante, Caputo insiste en descartar una salida inmediata a los mercados internacionales. Aun así, entre operadores financieros y consultoras económicas crece la convicción de que el Gobierno podría aprovechar una ventana de oportunidad para reforzar sus reservas y consolidar herramientas que le permitan atravesar con mayor solidez un año electoral que se presenta desafiante.

La expectativa ahora está puesta en la decisión que adopte la CAF y en la evolución de las condiciones financieras globales, factores que podrían terminar de definir el alcance de la estrategia diseñada por el equipo económico para los próximos meses.