La canasta de servicios públicos volvió a subir y ya absorbe el 15% del salario promedio

Una familia promedio del AMBA sin subsidios necesitó $282.758 en junio para cubrir servicios públicos y transporte.

La canasta de servicios aumentó 10,1% respecto de mayo y 54% en comparación con junio de 2025.

El gas registró la mayor suba mensual, con un incremento de 23,4% impulsado por el mayor consumo invernal.

Desde diciembre de 2023 la canasta de servicios acumuló un aumento del 919%, frente a una inflación estimada del 236%.

El transporte es el componente de mayor peso dentro de la canasta y representa el 41% del gasto total.

La canasta de servicios equivale actualmente al 15% del salario promedio registrado del AMBA.

El costo de los servicios públicos continúa ejerciendo una fuerte presión sobre los ingresos de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Durante junio, una familia tipo sin subsidios necesitó destinar $282.758 para cubrir gastos de electricidad, gas, agua potable y transporte, lo que representó un incremento del 10,1% respecto de mayo y una suba interanual del 54%.

Los datos surgen de un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, que analiza la evolución de la denominada canasta de servicios públicos y su impacto sobre el presupuesto familiar.

El aumento mensual estuvo impulsado por una combinación de factores. Por un lado, se registraron nuevas actualizaciones tarifarias en distintos servicios. Por otro, el avance de las bajas temperaturas provocó una mayor demanda energética, especialmente en el consumo de gas y electricidad, elevando significativamente el gasto de los hogares.

El rubro que mostró la mayor variación mensual fue el gas natural. La factura registró un incremento del 23,4% como consecuencia de aumentos en los cargos fijos y variables, sumados al crecimiento estacional del consumo típico del invierno. A medida que las temperaturas descienden, la utilización de calefacción y otros equipos a gas incrementa notablemente el gasto de las familias.

La electricidad también exhibió una fuerte suba. En junio, el gasto destinado a este servicio aumentó 14,8% frente al mes anterior. La combinación entre mayores consumos y ajustes tarifarios volvió a reflejarse en las facturas de los usuarios sin subsidios.

En el caso del transporte público, el aumento fue del 5,7%. La actualización de las tarifas de colectivos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las líneas interjurisdiccionales volvió a impactar sobre los gastos cotidianos de los pasajeros. Según el relevamiento, el transporte continúa siendo el componente más relevante de la canasta de servicios, representando el 41% del total desembolsado por los hogares.

Por su parte, el servicio de agua potable mostró una variación mucho más moderada. La factura registró una suba de apenas 0,2%, producto de distintos factores regulatorios y operativos, entre ellos un nuevo esquema de actualización mensual y ajustes en los componentes variables de la tarifa.

El informe también pone el foco en una tendencia de más largo plazo. Desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026, la canasta de servicios públicos acumuló un incremento del 919%, muy por encima de la evolución estimada del nivel general de precios, que para el mismo período alcanzó el 236%.

La comparación interanual también muestra una diferencia significativa. Mientras la canasta de servicios aumentó 54% respecto de junio de 2025, la inflación general estimada para ese período fue del 34%. En consecuencia, los servicios públicos crecieron aproximadamente 20 puntos porcentuales por encima del índice de precios al consumidor.

Al analizar cada componente por separado, el transporte encabezó las subas interanuales con un aumento del 75%. Le siguieron el agua, con un incremento del 48%; la electricidad, con 43%; y el gas natural, con una variación del 37%.

Pese a las actualizaciones tarifarias aplicadas en los últimos años, el estudio señala que los usuarios aún no cubren la totalidad de los costos de prestación. En promedio, las tarifas abonadas por los hogares del AMBA financian el 58% de los costos reales de los servicios, mientras que el Estado absorbe el 42% restante mediante distintos mecanismos de subsidios y compensaciones.

Otro dato relevante es el peso creciente de estos gastos sobre los ingresos. La canasta de servicios públicos representa actualmente el 15% del salario promedio registrado, estimado para junio en $1.919.353. Esto implica que un trabajador formal necesita destinar aproximadamente uno de cada siete pesos de su ingreso mensual para afrontar estos consumos esenciales.

El informe concluye que, más allá de la desaceleración inflacionaria observada en distintos períodos, los servicios públicos continúan incrementando su participación dentro del presupuesto familiar, convirtiéndose en uno de los principales factores de presión sobre la economía doméstica.