La Corte santafesina busca reemplazo para un cargo clave y avanza con una profunda reestructuración interna

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe puso en marcha el proceso para cubrir uno de los cargos más influyentes dentro de la estructura judicial provincial. Se trata de la Secretaría de Gobierno del máximo tribunal, una función estratégica que quedó vacante tras la jubilación de Eduardo Bordas, quien ocupó ese puesto durante más de tres décadas y concentró gran parte de la coordinación administrativa e institucional del Poder Judicial.

La convocatoria fue oficializada a través del área de comunicación del organismo y establece un concurso abierto de antecedentes para seleccionar al futuro responsable de la Secretaría de Gobierno, cargo que posee una jerarquía equiparable a la de un vocal de Cámara de Apelación.

Los aspirantes deberán reunir una serie de requisitos, entre ellos ser ciudadanos argentinos, tener más de 30 años, poseer título de abogado y acreditar al menos diez años de ejercicio profesional o desempeño en la función judicial. También se exige residencia en la provincia durante los dos años previos en caso de no haber nacido en Santa Fe, además de antecedentes de conducta intachables y la certificación de no integrar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El período de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 2 de julio. Una vez finalizada esa etapa, la Corte definirá la fecha de las entrevistas personales para quienes cumplan con todas las condiciones establecidas.

La búsqueda del sucesor de Bordas se enmarca en una transformación más amplia del funcionamiento interno del máximo tribunal. Durante su extensa gestión, el histórico funcionario concentró múltiples responsabilidades vinculadas a la administración económica, la gestión del personal, la infraestructura edilicia y los sistemas informáticos. Ahora, esas tareas comenzarán a distribuirse entre distintas áreas bajo supervisión directa de los ministros de la Corte.

Mientras se define la cobertura definitiva del cargo, las funciones fueron repartidas provisoriamente entre Pablo Gómez, con intervención en las circunscripciones de Santa Fe, Rafaela y Reconquista, y Carlos Crespo, quien asumió responsabilidades sobre Rosario y Venado Tuerto.

La reorganización coincide además con un período de profundos cambios en la integración del máximo tribunal provincial. El proceso de renovación impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro continúa avanzando y modificará de manera significativa la composición de la Corte durante los próximos meses.

La primera etapa de ese recambio se concretó en 2025 con el ingreso de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, quienes ocuparon vacantes producidas por distintas salidas y completaron el séptimo asiento incorporado tras la reforma judicial provincial.

Más recientemente, la Legislatura dio luz verde a las designaciones de Aldo Alurralde, Jorgelina Genghini y Diego Maciel, quienes se incorporarán en reemplazo de magistrados que alcanzaron el límite de edad establecido para el ejercicio del cargo.

En ese contexto, fuentes judiciales reconocen que la transición genera reacomodamientos internos y discusiones sobre el nuevo esquema de funcionamiento, aunque remarcan que el objetivo es modernizar la gestión y adecuarla a la nueva composición del tribunal.

Paralelamente, la Corte abrió otra convocatoria destinada a incorporar perfiles técnicos y especializados para avanzar con la implementación de la denominada “Plataforma Alberdi”, un sistema digital orientado a modernizar la gestión de causas penales.

La búsqueda contempla la incorporación de profesionales vinculados a la gestión de procesos, análisis de datos, programación e implementación tecnológica. Los seleccionados trabajarán bajo contratos de servicios y tendrán como base operativa la ciudad de Rosario.

La herramienta, impulsada por el ministro Daniel Erbetta y desarrollada a partir de una experiencia aplicada en Tucumán, apunta a agilizar procedimientos, mejorar el acceso a la información y fortalecer la transparencia del sistema judicial. Tras una etapa piloto desarrollada en los tribunales de San Lorenzo, el proyecto busca extenderse progresivamente a toda la provincia.

Con estos movimientos, la Corte Suprema santafesina avanza en una etapa de renovación institucional que combina nuevos nombres, cambios organizativos y una fuerte apuesta por la modernización tecnológica del Poder Judicial.