Bensusán redobla sus críticas a Adorni y anticipa una sesión clave en el Senado

Daniel Bensusán cuestionó a Patricia Bullrich y pidió coherencia entre los discursos públicos y las votaciones en el Senado.

La oposición impulsa una interpelación y una moción de censura contra Manuel Adorni.

Los cuestionamientos se vinculan con presuntas inconsistencias en declaraciones patrimoniales del jefe de Gabinete.

Bensusán sostuvo que el caso podría encuadrarse en una pérdida de confianza institucional.

También surgieron tensiones dentro del oficialismo por episodios recientes vinculados a Victoria Villarruel.

Unión por la Patria busca alcanzar los 37 votos necesarios para aprobar la interpelación en la Cámara Alta.

La disputa política en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo en la antesala de una sesión que promete fuertes cruces en el Senado. A pocos días del tratamiento del pedido de interpelación y de la moción de censura impulsada por sectores de la oposición, el senador pampeano Daniel Bensusán cuestionó con dureza la postura del oficialismo y puso el foco en las aparentes contradicciones de la titular del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich.

El legislador peronista sostuvo que existe una marcada diferencia entre las críticas que algunos referentes oficialistas realizan en público y el respaldo político que luego expresan dentro del Congreso. En ese contexto, apuntó directamente contra Bullrich y planteó interrogantes sobre cuál será su comportamiento cuando el Senado deba definir si avanza o no con los mecanismos impulsados contra Adorni.

Según Bensusán, la sesión prevista para esta semana será una instancia decisiva para determinar si los cuestionamientos al funcionario logran traducirse en acciones concretas dentro del recinto. El senador afirmó que espera observar si quienes expresan reparos hacia el jefe de Gabinete fuera del ámbito parlamentario mantienen esa posición durante la votación.

La ofensiva opositora encuentra uno de sus principales fundamentos en la exposición que Adorni realizó meses atrás ante la Cámara de Diputados. Desde distintos sectores sostienen que las explicaciones brindadas entonces sobre su situación patrimonial quedaron bajo cuestionamiento luego de que se produjeran modificaciones posteriores en sus declaraciones juradas.

Para Bensusán, ese episodio representa un hecho de gravedad institucional. El legislador considera que la confianza constituye un elemento central para el ejercicio de las funciones públicas y que cualquier inconsistencia vinculada con la información patrimonial de un funcionario de alta jerarquía impacta directamente sobre su credibilidad política.

En ese marco, recordó que la Constitución contempla mecanismos de control y remoción para aquellos casos en los que se produce una pérdida de confianza por parte de los representantes legislativos. Desde la oposición sostienen que las rectificaciones efectuadas posteriormente alimentaron las dudas sobre las explicaciones brindadas originalmente por el jefe de Gabinete.

La controversia se desarrolla además en medio de señales de tensión dentro del propio oficialismo. En los últimos días surgieron cuestionamientos relacionados con la organización de los actos por el Día de la Bandera y con la situación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, un episodio que generó comentarios y especulaciones sobre la relación entre distintos sectores de La Libertad Avanza.

A ello se sumó la convocatoria realizada por Adorni a los senadores oficialistas en la Casa Rosada. La reunión fue interpretada por algunos observadores como un intento de consolidar el respaldo político de la bancada libertaria en momentos en que el funcionario enfrenta crecientes cuestionamientos de la oposición.

Mientras tanto, las negociaciones parlamentarias continúan a ritmo intenso. El bloque de Unión por la Patria busca reunir los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta requerida para avanzar con la interpelación. La cifra clave es de 37 votos, un número que obliga a los impulsores de la iniciativa a buscar acuerdos más allá de su propio espacio político.

En ese escenario, cobran relevancia las posiciones que adopten sectores de la Unión Cívica Radical, el PRO y los partidos provinciales. La oposición considera que existe un compromiso previo de analizar el tema en profundidad, aunque reconoce que el resultado final dependerá de las definiciones que cada bloque adopte durante la sesión.

La expectativa crece a medida que se acerca el debate. Más allá del desenlace, la discusión promete convertirse en una nueva prueba para la relación entre el Gobierno y el Congreso, en un contexto donde las tensiones políticas y los reclamos por mayores mecanismos de control continúan ocupando un lugar central en la agenda pública.