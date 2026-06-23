Paulón asegura que la oposición tiene los votos para avanzar contra Adorni

Esteban Paulón afirmó que la oposición cuenta con los votos necesarios para avanzar contra Manuel Adorni.

La Cámara de Diputados buscará convocar al jefe de Gabinete para una interpelación.

El legislador sostuvo que en el Senado existirían más de 37 votos favorables a la iniciativa.

Paulón rechazó que se requieran dos tercios de los votos para impulsar una eventual remoción.

El diputado consideró que Adorni atraviesa un marcado desgaste político dentro del Gobierno.

También cuestionó a los sectores dialoguistas que critican al funcionario pero aún no definieron su posición en el recinto.

La situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a ocupar un lugar central en la agenda parlamentaria. En la antesala de una nueva semana de actividad legislativa, el diputado nacional Esteban Paulón afirmó que la oposición cuenta con los apoyos necesarios para impulsar una interpelación y avanzar con una moción de censura contra el funcionario, al tiempo que sostuvo que su permanencia dentro del Gobierno enfrenta crecientes dificultades.

Las declaraciones del legislador socialista se producen en un contexto de intensas negociaciones entre distintos bloques parlamentarios, que buscan reunir las mayorías necesarias para activar los mecanismos de control previstos por la Constitución Nacional. Según explicó Paulón, la estrategia opositora comenzará a desplegarse esta misma semana con una sesión especial en la Cámara de Diputados.

El objetivo inmediato será reunir el quórum necesario para tratar una serie de iniciativas vinculadas a la situación del jefe de Gabinete. Entre ellas figura la intención de fijar una fecha para que Adorni comparezca ante el Congreso y responda preguntas sobre diversos temas que generan cuestionamientos en sectores de la oposición.

La iniciativa forma parte de una ofensiva política más amplia que busca aumentar la presión sobre el funcionario. Desde distintos espacios opositores consideran que existen razones suficientes para que el Congreso ejerza un control más estricto sobre la actuación del jefe de Gabinete y evalúe su continuidad en el cargo.

Paulón aseguró que el escenario también aparece favorable en el Senado, donde, según su análisis, ya existirían los votos necesarios para avanzar con la interpelación y con una eventual moción de censura. El diputado sostuvo que más de 37 legisladores estarían dispuestos a acompañar la iniciativa, una cifra considerada clave para habilitar el tratamiento de la medida en la Cámara Alta.

En sus declaraciones, el legislador rechazó además las interpretaciones que sostienen que una eventual remoción requeriría una mayoría agravada de dos tercios. Por el contrario, argumentó que la Constitución establece mecanismos específicos para el control político del jefe de Gabinete y que las mayorías requeridas para avanzar con esos procedimientos ya podrían estar garantizadas.

Más allá de la discusión reglamentaria, Paulón puso el foco en el momento político que atraviesa Adorni. A su entender, el funcionario enfrenta un proceso de desgaste que se ha profundizado durante las últimas semanas y que estaría afectando su capacidad de influencia dentro de la estructura gubernamental.

El diputado sostuvo que el jefe de Gabinete ya no conserva el mismo nivel de protagonismo que tenía anteriormente y consideró que algunas de las responsabilidades que fortalecían su posición dentro del Gobierno fueron perdiendo relevancia. En ese contexto, afirmó que la continuidad de Adorni se encuentra cada vez más condicionada por la evolución de los acontecimientos políticos y judiciales que lo involucran.

La oposición interpreta que la combinación de cuestionamientos parlamentarios, investigaciones en curso y tensiones políticas podría acelerar definiciones en torno al futuro del funcionario. Sin embargo, desde el oficialismo mantienen una postura de respaldo y consideran que los intentos opositores responden a una estrategia de desgaste político.

Paulón también dirigió sus críticas hacia los sectores denominados dialoguistas, particularmente aquellos dirigentes que expresan cuestionamientos públicos hacia el jefe de Gabinete pero que aún no han confirmado cómo actuarán cuando las iniciativas lleguen al recinto. Según señaló, quienes consideran que Adorni debe dejar el cargo tienen la responsabilidad de acompañar con su voto las herramientas institucionales que permitan avanzar en esa dirección.

Con el Congreso preparándose para una semana de alta intensidad política, las expectativas se concentran ahora en las definiciones que adopten los distintos bloques. El resultado de las negociaciones podría determinar no solo el futuro de las iniciativas impulsadas por la oposición, sino también el nivel de respaldo político con el que cuenta actualmente el jefe de Gabinete dentro del ámbito legislativo.