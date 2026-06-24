El gesto de Spence con Thomas Partey en el Mundial 2026 que desató la polémica

En la previa del empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana por la fase de grupos del Mundial 2026, Djed Spence quedó en el centro de la escena por un gesto que rápidamente se volvió viral. El defensor inglés evitó saludar a Thomas Partey durante el protocolo habitual antes del inicio del encuentro, una situación que fue captada por las cámaras y generó un fuerte debate en redes sociales.

Mientras ambos seleccionados realizaban el saludo protocolar, las imágenes mostraron cómo el lateral del Tottenham pasó por delante del mediocampista ghanés sin responder a su mano extendida. Spence mantuvo uno de sus brazos dentro del bolsillo de su indumentaria y continuó su recorrido, dejando una de las postales más comentadas de la jornada mundialista.

El episodio no fue el único momento incómodo que vivió Partey durante el encuentro. A lo largo de los 90 minutos, una parte importante de la hinchada inglesa lo silbó cada vez que intervino en el juego, convirtiéndolo en uno de los focos de atención del partido disputado en Boston.

El trasfondo detrás del gesto de Spence

La situación estuvo relacionada con el complejo escenario judicial que atraviesa el futbolista ghanés. Partey enfrenta una causa en el Reino Unido y deberá comparecer ante la Justicia el próximo año tras haber sido imputado por varios cargos vinculados a presuntos delitos sexuales, acusaciones que el jugador rechazó públicamente desde el inicio del proceso.

La controversia ya había impactado en su participación mundialista. De hecho, el mediocampista no pudo estar presente en el debut de Ghana frente a Panamá luego de que las autoridades migratorias de Canadá le negaran el ingreso al país. Sin embargo, posteriormente obtuvo la autorización correspondiente para viajar a Estados Unidos y formar parte del compromiso ante Inglaterra.

Tras el encuentro, las imágenes del desplante de Spence continuaron circulando en redes sociales y medios internacionales, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la fecha en la Copa del Mundo 2026.