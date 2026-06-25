Lionel Messi mostró la intimidad de la Selección en el Mundial 2026 y agradeció el cariño por su cumpleaños

Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 en plena concentración de la Selección Argentina y decidió compartir con sus seguidores un video que mostró algunos de los momentos más íntimos de la convivencia del plantel en Kansas City durante el Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, el capitán argentino publicó imágenes del día a día dentro del búnker albiceleste. En la grabación se puede ver a varios futbolistas recién levantados mientras se dirigen al desayuno, además de distintas escenas de camaradería que reflejan el gran clima que atraviesa el grupo comandado por Lionel Scaloni.

Uno de los momentos más destacados ocurrió en el comedor de la concentración, donde Messi recibió el saludo de sus compañeros, integrantes del cuerpo técnico y también del personal que acompaña a la delegación argentina. Entre ellos estuvieron los cocineros Diego Iacovone y Antonia Farías, quienes compartieron fecha de cumpleaños con el rosarino.

El particular homenaje de la Scaloneta para Messi

Para agasajar al capitán, todos los integrantes del plantel lucieron una remera especial diseñada exclusivamente para la ocasión. Cada camiseta incluía una fotografía personalizada junto a Lionel Messi y una leyenda alusiva al festejo, en una muestra de cariño que sorprendió al máximo goleador histórico de la Selección.

El agradecimiento de Messi

Tras recibir cientos de mensajes de afecto, Messi utilizó sus redes sociales para expresar su emoción por el cariño recibido.

“Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más. Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial”, escribió.

Además, el capitán destacó el vínculo que mantiene con el grupo de la Selección: “Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Es algo hermoso salir a competir contra cualquiera sabiendo que los tengo al lado. ¡Gracias, abrazo grande!”, concluyó.