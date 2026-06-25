Sudáfrica hizo historia: venció a Corea del Sur y se clasificó a los 16avos del Mundial 2026

Sudáfrica protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Corea del Sur en Monterrey y conseguir una clasificación histórica a los 16avos de final. El conjunto africano se impuso gracias a un gol de Thapelo Maseko en el segundo tiempo y logró avanzar de ronda por primera vez en una Copa del Mundo.

Con este resultado, los sudafricanos sellaron su pasaje a la fase eliminatoria y ya conocen a su próximo rival: Canadá, con quien se enfrentarán en busca de un lugar entre los mejores equipos del certamen.

Por el lado de Corea del Sur, la derrota complicó seriamente sus aspiraciones. Sin embargo, el seleccionado asiático aún mantiene chances de avanzar dependiendo de los resultados de otros grupos y de la clasificación de los mejores terceros.

Un primer tiempo parejo y con pocas diferencias

El encuentro comenzó con mucha intensidad y tuvo situaciones para ambos equipos, aunque ninguno logró romper el cero antes del descanso.

La primera gran ocasión llegó apenas iniciado el partido, cuando Kim Min-jae conectó de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Lee Kang-in y estrelló la pelota contra el palo.

Sudáfrica respondió apostando a la velocidad de Thapelo Maseko y a los contragolpes, aunque varias de sus aproximaciones fueron invalidadas por posición adelantada.

Maseko marcó el gol de una clasificación histórica

La emoción llegó en el complemento. A los 20 minutos de la segunda parte, Moremi desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para la llegada de Thapelo Maseko, que definió con un remate cruzado para establecer el 1-0 definitivo.

A partir de allí, Corea del Sur adelantó sus líneas en busca del empate, pero se encontró con una sólida actuación defensiva del conjunto africano. Mbekezeli Mbokazi y Sphephelo Sithole fueron fundamentales para sostener la ventaja durante los minutos finales.

Con el pitazo final del árbitro argentino Facundo Tello, Sudáfrica celebró una victoria histórica que le permitió avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026 y escribir una de las páginas más importantes de su historia futbolística.