Polémica en Francia por el posible cuadro de 16avos que favorecería a Argentina en el Mundial 2026

Todavía restan cuatro días para el cierre de la fase de grupos, por lo que aún pueden darse múltiples combinaciones de resultados que definirán los cruces de los 16avos de final y, en consecuencia, el cuadro de la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sin embargo, ya comienzan a perfilarse algunos escenarios para los seleccionados que aseguraron el primer puesto de sus respectivas zonas. Entre ellos, Argentina, que más allá del resultado ante Jordania en la última jornada, ya tiene garantizado el liderazgo del Grupo J.

De esta manera, la Albiceleste disputará su partido de 16avos de final el próximo 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, ante el segundo del Grupo H. En principio, ese lugar podría quedar en manos de Cabo Verde, aunque todavía siguen en la pelea selecciones de peso como Uruguay y España, por lo que el panorama aún no está definido.

En ese contexto, en Francia comenzaron a manifestar cierto malestar ante lo que consideran un posible “camino accesible” para la Scaloneta en el Mundial. Según el análisis de distintos medios deportivos, el cuadro podría favorecer a Argentina hasta instancias avanzadas del certamen.

De acuerdo a los resultados proyectados hasta el 24 de junio, si la Selección argentina avanza, podría enfrentarse a un rival africano en octavos de final, al ganador de Australia vs. Irán en octavos, y en cuartos al vencedor de cruces como Suiza vs. Argelia o Colombia vs. Croacia.

“Mundial 2026: ¿Argentina rumbo a otro título? El cuadro de la Albiceleste es muy favorable”, publicó RMC Sport este jueves 25 de junio. En esa línea, el medio francés agregó: “Su primer gran desafío contra una selección del top 10 podría no llegar hasta las semifinales”.

Por su parte, L’Équipe sostuvo: “Con Argentina y Estados Unidos prácticamente asegurando el primer puesto de sus grupos, su recorrido en la fase final del Mundial 2026 aparece, por ahora, más despejado que el de otras selecciones como Marruecos, que tendría un camino más exigente tras su gran actuación en 2022”.

Argentina aguarda ahora la definición del Grupo H para conocer a su rival en los 16avos de final.

La Selección cerrará su participación en la fase de grupos este sábado ante Jordania, en un partido sin incidencia en la clasificación. Mientras tanto, seguirá de cerca lo que ocurra entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, que definirán el orden final de la zona.

Actualmente, España lidera con 4 puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde suman 2 unidades, y Arabia Saudita cierra con 1. El segundo de ese grupo será el próximo rival de la Scaloneta en Miami el 3 de julio.