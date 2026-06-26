Uruguay se juega la clasificación: qué resultados necesita para seguir en el Mundial

Uruguay afrontará un compromiso decisivo frente a España con el objetivo de conseguir el pase a los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara y será clave para definir el futuro de la selección dirigida por Marcelo Bielsa.

La Celeste llega a la última fecha de la fase de grupos con la posibilidad de depender de sí misma. Un triunfo frente al seleccionado español le garantizará automáticamente la clasificación a la siguiente instancia, sin importar lo que ocurra en el otro partido del Grupo H.

En simultáneo, Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentarán en Houston en un duelo que también puede modificar las posiciones finales de la zona e incluso definir al líder del grupo.

Si Uruguay iguala con España, ya no tendrá el control absoluto de su destino. En ese escenario necesitará que el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita termine empatado y, además, conservar la ventaja en el criterio de desempate por goles a favor para quedarse con el segundo puesto.

En cambio, una derrota dejará al conjunto uruguayo sin posibilidades de avanzar a la próxima ronda, ya que finalizaría la fase de grupos con apenas dos puntos, insuficientes para pelear por uno de los lugares de clasificación.

Por ese motivo, el equipo de Bielsa afrontará un partido determinante, mientras también seguirá de cerca lo que suceda en el otro encuentro del grupo, donde cualquier resultado podría alterar el panorama de la definición.