Nueva acusación contra Kueider: la Justicia paraguaya lo imputó por presunto lavado de dinero inmobiliario

La situación judicial del exsenador Edgardo Kueider sumó un nuevo capítulo luego de que la Fiscalía de Paraguay lo imputara por presunto lavado de activos vinculado a una operación inmobiliaria realizada en Asunción.

La acusación sostiene que el exlegislador habría participado en una maniobra destinada a adquirir seis departamentos y seis cocheras por un valor cercano a los 480.000 dólares. Según los investigadores paraguayos, los fondos utilizados tendrían un origen presuntamente ilícito relacionado con hechos de corrupción cometidos en Argentina.

La imputación también alcanza a su secretaria, Iara Guinsel, y a dos ciudadanos paraguayos que habrían actuado como intermediarios en la operación. De acuerdo con la investigación, Kueider y Guinsel intentaron inicialmente concretar la compra de manera directa, pero la transacción no avanzó porque no pudieron justificar el origen legal del dinero ante la empresa inmobiliaria.

Posteriormente, una firma integrada por los dos ciudadanos paraguayos involucrados habría adquirido el inmueble entre octubre y noviembre de 2024. Para la Fiscalía, esta operación constituye una posible maniobra de lavado de activos mediante inversiones en el mercado inmobiliario.

Kueider permanece bajo arresto domiciliario en Paraguay desde diciembre de 2024. Su detención se produjo cuando intentaba cruzar el Puente de la Amistad, en la frontera entre Paraguay y Brasil, llevando una importante suma de dinero en efectivo que no había sido declarada ante las autoridades.

Desde entonces, tanto el exsenador como su colaboradora quedaron a disposición de la Justicia paraguaya, mientras avanzaban distintas investigaciones relacionadas con movimientos de dinero y frecuentes ingresos al país vecino.

En paralelo, el exlegislador enfrenta procesos judiciales en Argentina. Entre ellos, una causa por presunto enriquecimiento ilícito y otra vinculada a supuestos hechos de corrupción durante su gestión al frente de la empresa estatal de energía de Entre Ríos. Tras su detención en Paraguay, además, fue expulsado de su banca en el Senado por decisión de la Cámara alta.

La nueva imputación se suma a la causa por tentativa de contrabando de divisas que ya se encuentra en trámite en Paraguay. Los fiscales consideran que existen elementos suficientes para investigar si los recursos utilizados en las operaciones inmobiliarias provinieron de actividades ilegales desarrolladas en territorio argentino.

Mientras continúa el proceso judicial, las autoridades de ambos países mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar el origen de los fondos y el alcance de las maniobras bajo sospecha.