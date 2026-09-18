Presupuesto 2027: el Gobierno apuesta al equilibrio fiscal y pone el foco en la recaudación

El proyecto de Presupuesto 2027 plantea las principales variables económicas con las que el Gobierno nacional pretende transitar el próximo año, marcado por la continuidad del ajuste fiscal, el objetivo de contener la inflación y un escenario atravesado por las elecciones.

La denominada “ley de leyes” funciona como una hoja de ruta para la administración nacional: establece una estimación de los recursos disponibles y autoriza los niveles de gasto, aunque las previsiones de recaudación no constituyen una obligación de alcanzar esos ingresos.

Para 2027, el equipo económico encabezado por Luis Caputo proyecta mantener por cuarto año consecutivo un resultado fiscal primario positivo. El objetivo vuelve a colocar al equilibrio de las cuentas públicas como uno de los principales pilares de la política económica.

Entre las variables centrales, el Gobierno calcula un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 3%, mientras que las estimaciones privadas ubican el avance de la actividad en torno a un punto porcentual menos.

En materia de precios, la pauta oficial contempla una inflación anual del 18%. Para el tipo de cambio, en tanto, se proyecta un dólar comercial promedio de $1.728 durante 2027, con una cotización estimada de $1.847 hacia diciembre.

La previsión implica una evolución del dólar oficial cercana al 15% anual, en un esquema que toma como referencia la diferencia entre la inflación doméstica proyectada y una inflación internacional calculada alrededor del 3%.

Más inversión y exportaciones

El proyecto también contempla una mejora en distintos componentes de la actividad económica. La inversión tendría un incremento estimado del 9,2%, mientras que las exportaciones crecerían 8,5%.

En este último caso, las expectativas oficiales están vinculadas principalmente al desempeño del sector agropecuario y la actividad energética, dos áreas consideradas estratégicas para incrementar el ingreso de divisas.

El gasto público, por su parte, mostraría un aumento moderado y alcanzaría aproximadamente el 15,5% del PBI. Parte de esa expansión estaría relacionada con la actualización de partidas sociales que se encuentran vinculadas a mecanismos de indexación.

Santa Fe, entre el respaldo y las diferencias

El debate presupuestario se desarrolla además en un escenario político en el que los gobernadores buscan preservar margen de negociación frente a la Casa Rosada.

En el caso de Santa Fe, la vicegobernadora Gisela Scaglia anticipó su posición favorable a la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Al mismo tiempo, tomó distancia de la posibilidad de reconstruir una alianza política similar a la antigua coalición Cambiemos.

El gobernador Maximiliano Pullaro, en tanto, mantiene conversaciones con otros mandatarios provinciales y sostiene una estrategia de negociación con el Gobierno nacional, aunque procurando marcar diferencias con el rumbo planteado por otras administraciones, entre ellas la de Axel Kicillof.

La gestión santafesina insiste además en un perfil productivista, con el objetivo de defender los intereses vinculados a la producción, las exportaciones y la infraestructura provincial dentro de las discusiones con Nación.

Así, el Presupuesto 2027 no solo será una herramienta para definir ingresos y gastos del Estado, sino también uno de los principales escenarios de negociación entre el Gobierno nacional y las provincias durante un año atravesado por la competencia electoral.