El Senado recibió tres pliegos para nuevos jueces federales de Garantías en Santa Fe

El Senado de la Nación incorporó este jueves una nueva tanda de postulaciones judiciales que serán analizadas por la Comisión de Acuerdos. Entre los nombres enviados al Congreso figuran tres candidatos destinados a ocupar juzgados federales de Garantías en la provincia de Santa Fe, en el marco de la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal.

Los postulantes seleccionados son Vanesa Natalia Druetta, propuesta para el Juzgado Federal de Garantías con asiento en Santa Fe capital; Mariano Javier Camblong, para el tribunal correspondiente a Venado Tuerto; y Guido Yercovich, para el juzgado que tendrá sede en Rafaela.

Los tres deberán obtener ahora el acuerdo del Senado para poder asumir formalmente sus cargos.

El proceso de selección

Las postulaciones surgieron de las ternas aprobadas por el Consejo de la Magistratura el pasado 10 de junio, durante una sesión en la que se completó la selección de candidatos para distintos juzgados del país.

En el caso de Santa Fe, el proceso incluyó postulantes para cubrir cargos en los juzgados federales de Garantías de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, San Lorenzo y Reconquista.

La incorporación de estos magistrados está vinculada con la implementación del sistema acusatorio federal, que modifica el funcionamiento de las investigaciones penales y distribuye de manera más definida las responsabilidades entre fiscales y jueces.

Qué funciones tiene un juez de Garantías

En el sistema acusatorio, el juez de Garantías cumple una función de control y protección de los derechos de las personas involucradas en una investigación penal.

A diferencia del modelo tradicional, el magistrado no dirige la investigación ni formula acusaciones. Esa tarea corresponde a los fiscales. El juez interviene como autoridad imparcial para garantizar que los procedimientos se desarrollen dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.

Entre sus atribuciones se encuentran la autorización de allanamientos, secuestros, intervenciones de comunicaciones y otras medidas que puedan afectar derechos fundamentales.

También puede resolver sobre medidas de coerción, incluida la prisión preventiva, además de otras restricciones que puedan aplicarse mientras avanza una investigación.

Una vez concluida la etapa preliminar, el juez también puede disponer el sobreseimiento de una persona o habilitar el avance del expediente hacia un juicio oral, según corresponda.

El Senado también aprobó tres designaciones pendientes

La llegada de los nuevos pliegos se produjo el mismo día en que la Cámara alta dio acuerdo a otras tres designaciones judiciales que permanecían pendientes de aprobación.

El Senado aprobó los nombramientos de Juan Manuel Mejuto, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal; Alejandro Javier Catania, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico; y Juan Pedro Galván Greenway, también como vocal de esa Cámara.

Esas postulaciones habían quedado demoradas anteriormente por la falta de firmas necesarias para llegar al recinto.

Durante su tratamiento habían surgido cuestionamientos políticos vinculados con los antecedentes y relaciones atribuidas a algunos de los candidatos. En el caso de Catania y Galván Greenway, las objeciones estuvieron relacionadas con supuestos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Mejuto, por su parte, había recibido cuestionamientos por una presunta cercanía con sectores vinculados al kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima.

180 pliegos aprobados

Las nuevas designaciones forman parte de un proceso más amplio impulsado por el Ministerio de Justicia para cubrir más de 300 vacantes existentes en el Poder Judicial.

En la última sesión, los pliegos tratados obtuvieron 66 votos afirmativos, con respaldo de legisladores de La Libertad Avanza, la UCR, el peronismo y distintos bloques provinciales.

Con estas aprobaciones, el Senado ya dio acuerdo a 180 pliegos que habían obtenido dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos.

El proceso continuará con el análisis de las nuevas postulaciones que fueron remitidas recientemente al Senado, entre ellas las correspondientes a los futuros jueces federales de Garantías de Santa Fe, Rafaela y Venado Tuerto.