El peronismo reclamó que Santilli vaya al Senado

El Bloque Justicialista reclamó formalmente la presencia de Diego Santilli ante el Senado.

El pedido se fundamenta en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del jefe de Gabinete de concurrir al Congreso.

La bancada sostuvo que se acumularon casi quince meses sin la presencia de un jefe de Gabinete en la Cámara Alta.

Guillermo Francos fue el último funcionario que presentó un informe ante el Senado, aunque aquella sesión quedó interrumpida y no volvió a reanudarse.

Manuel Adorni ocupó la Jefatura de Gabinete hasta junio de 2026 y no llegó a presentarse ante el Senado durante su gestión.

Los senadores justicialistas buscan que Santilli tenga una fecha definida para concurrir al recinto y brindar el informe de gestión pendiente.

El Bloque Justicialista del Senado presentó un pedido formal para que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, concurra a la Cámara Alta y brinde el informe de gestión previsto por la Constitución Nacional. El reclamo fue elevado ante la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y se fundamentó en la ausencia prolongada de los jefes de Gabinete en el recinto.

La bancada opositora sostuvo que existe una acumulación de casi quince meses sin la presencia de un jefe de Gabinete ante el Senado. Santilli asumió el cargo el 30 de junio de 2026, en reemplazo de Manuel Adorni, pero desde entonces no se presentó ante los senadores para informar sobre la marcha de la administración nacional.

El planteo tiene como principal fundamento el artículo 101 de la Constitución Nacional. Esa disposición establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso, alternativamente a cada una de sus cámaras, al menos una vez por mes para informar sobre la gestión del Poder Ejecutivo.

Los senadores señalaron que el cumplimiento regular de esa obligación supone una presencia periódica ante el Parlamento y cuestionaron que el Gobierno nacional no haya garantizado hasta el momento esa instancia institucional. En la presentación formal, la bancada sostuvo que existe una falta de cumplimiento de las disposiciones constitucionales vinculadas con la obligación de informar.

El pedido también recordó que el bloque había realizado una solicitud anterior el 8 de mayo para que se estableciera una fecha de concurrencia del jefe de Gabinete al Senado. Según el reclamo, aquella solicitud no derivó en una presentación ante el recinto.

La situación planteada por los senadores justicialistas se inscribe además en una sucesión de ausencias de los funcionarios que ocuparon la Jefatura de Gabinete durante el último período.

El antecedente más reciente correspondió a Guillermo Francos, quien presentó el Informe N° 143 el 26 de junio de 2025. Aquella sesión terminó de manera abrupta luego de un incidente que derivó en un cuarto intermedio. La sesión no volvió a reanudarse y Francos continuó al frente de la Jefatura de Gabinete hasta el 31 de octubre de ese año sin regresar al Senado.

Posteriormente, Adorni asumió el cargo el 5 de noviembre de 2025 y permaneció en funciones hasta el 27 de junio de 2026. Durante ese período no concurrió a la Cámara Alta. Su única exposición parlamentaria tuvo lugar el 29 de abril de 2026, cuando presentó su informe ante la Cámara de Diputados.

La bancada recordó además que Adorni había confirmado su asistencia al Senado para el 2 de julio de 2026, pero finalmente suspendió la visita. De acuerdo con el planteo de los senadores, esa decisión evitó una exposición pública en un momento en el que el entonces funcionario estaba atravesado por cuestionamientos relacionados con un presunto enriquecimiento ilícito.

Con la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete, el bloque opositor volvió a exigir que se concrete la comparecencia constitucionalmente prevista. El reclamo apunta ahora a que la Cámara Alta establezca una fecha para que el funcionario concurra al recinto y responda sobre la gestión del Gobierno.

La discusión vuelve a colocar en el centro de la agenda parlamentaria la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, particularmente respecto del mecanismo institucional destinado a que los legisladores conozcan de manera directa las decisiones y el rumbo de la administración nacional.