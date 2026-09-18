Aníbal Fernández cuestionó a La Cámpora y reclamó internas en el PJ

Aníbal Fernández cuestionó el papel político que tuvo La Cámpora dentro del peronismo y marcó diferencias con Máximo Kirchner.

El ex jefe de Gabinete sostuvo que los liderazgos del PJ deben definirse mediante competencia interna y respaldo político.

Axel Kicillof y Sergio Massa fueron mencionados al analizar los posibles protagonistas de una disputa por la conducción partidaria.

Gerardo Zamora fue destacado por Fernández como una posible alternativa presidencial dentro del peronismo.

El dirigente defendió a Cristina Kirchner frente a las acusaciones relacionadas con la causa Vialidad y explicó el funcionamiento administrativo del Poder Ejecutivo.

Fernández sostuvo que una interna resulta necesaria para resolver las diferencias y definir el futuro liderazgo del Partido Justicialista.

Aníbal Fernández volvió a intervenir en la discusión interna del peronismo con fuertes cuestionamientos al papel que tuvo La Cámpora dentro del Partido Justicialista y con un planteo concreto para definir la conducción futura del espacio: una interna. El exjefe de Gabinete durante el gobierno de Cristina Kirchner sostuvo que los liderazgos deben surgir de la competencia política y no de decisiones impuestas por un sector.

Fernández aclaró que sus diferencias con Máximo Kirchner no son personales, pero cuestionó el desempeño político de la organización que conduce. Según su interpretación, La Cámpora tuvo un efecto negativo sobre el peronismo y no logró representar una concepción del movimiento con la que él se sienta identificado.

El dirigente recordó además su extensa trayectoria de militancia y sostuvo que su visión sobre el funcionamiento del peronismo no coincide con algunas de las prácticas desarrolladas durante los años de predominio del kirchnerismo. En ese contexto, planteó que las disputas por el liderazgo deben resolverse mediante el respaldo de los afiliados y dirigentes en una competencia interna.

Para Fernández, un liderazgo político no puede definirse de antemano. Su planteo apunta a que los distintos sectores del PJ puedan confrontar sus propuestas y medir su respaldo antes de establecer quién estará en condiciones de conducir al espacio. Entre los nombres que mencionó al analizar ese escenario aparecen Axel Kicillof y Sergio Massa.

La discusión adquiere relevancia frente a la necesidad del peronismo de definir su estrategia para los próximos comicios. La convivencia de distintos sectores, con posiciones diferentes sobre el rumbo político y la conducción partidaria, mantiene abierta la posibilidad de una competencia interna como mecanismo para ordenar esas diferencias.

En paralelo, Fernández sorprendió al destacar a un dirigente que no pertenece a su espacio político más cercano. Al referirse a quien podría convertirse en una alternativa presidencial vinculada al sector de Cristina Kirchner, evitó inicialmente mencionar su identidad, pero elogió especialmente su trayectoria dentro del peronismo.

El dirigente al que hizo referencia fue identificado como Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero. Fernández destacó que, pese a no provenir de su mismo sector, considera que ha desarrollado una trayectoria política con fuerte identificación peronista y llegó a definirlo como una persona que podría desempeñarse como presidente.

La valoración de Zamora representa uno de los aspectos más llamativos de sus declaraciones, debido a que Fernández no lo ubicó dentro de la estructura tradicional del kirchnerismo. Su reconocimiento abrió además una mirada hacia dirigentes del interior como posibles protagonistas de la futura discusión nacional del peronismo.

Fernández también abordó la situación judicial de Cristina Kirchner y rechazó las acusaciones relacionadas con la obra pública y la causa Vialidad. Su argumento estuvo centrado en el funcionamiento administrativo de la Casa Rosada durante los gobiernos anteriores y en la intervención de los funcionarios responsables de revisar los expedientes antes de que llegaran a la firma presidencial.

En particular, explicó que las distintas áreas técnicas cumplían un papel específico en el análisis de los documentos y que los secretarios eran quienes revisaban los expedientes que posteriormente podían llegar a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Con esa explicación, buscó cuestionar la atribución directa de responsabilidades a Cristina Kirchner por decisiones vinculadas con organismos de la administración pública.

El ex funcionario cerró su análisis político insistiendo en que el peronismo necesita atravesar una instancia de competencia. Para Fernández, no habría otra vía para resolver la disputa por la conducción que una interna en la que cada sector pueda presentar sus dirigentes y medir su respaldo.

Así, sus declaraciones volvieron a poner sobre la mesa dos discusiones que atraviesan actualmente al PJ: el cuestionamiento al peso adquirido por La Cámpora y la necesidad de definir mediante competencia quién conducirá al peronismo en la próxima etapa.