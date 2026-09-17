El "Decano" lo empató sobre el final y ganó por penales en Copa Argentina

Atlético Tucumán protagonizó una clasificación agónica en la Copa Argentina 2026. El Decano perdía 1-0 ante Independiente Rivadavia, pero encontró el empate en el tiempo adicionado y luego se impuso 3-2 en la definición por penales para avanzar a las semifinales.

El encuentro se disputó en el estadio Eduardo Gallardón, de Lomas de Zamora, y tuvo como gran figura al arquero tucumano Luis Ingolotti, quien atajó tres penales en la tanda decisiva. De esta manera, Atlético eliminó al vigente campeón del certamen y quedó entre los cuatro mejores.

Su próximo rival saldrá del cruce entre Estudiantes de La Plata y Platense.

Independiente Rivadavia se puso en ventaja tras una polémica

El partido comenzó con pocas situaciones claras y un trámite parejo. Sin embargo, sobre el cierre de la primera mitad apareció la primera jugada determinante.

A los 43 minutos, Independiente Rivadavia reclamó una mano de Luciano Vallejo dentro del área. El árbitro Jorge Baliño recibió el llamado del VAR, encabezado por Pablo Dóvalo, y revisó la acción en el monitor.

Después de observarla, Baliño sancionó penal para el conjunto mendocino. Álex Arce se hizo cargo de la ejecución y, a los 45 minutos, convirtió el 1-0 para la Lepra.

Atlético Tucumán tuvo que afrontar todo el segundo tiempo en desventaja y con la obligación de encontrar el empate para evitar la eliminación.

Canelo apareció en el descuento y llevó el partido a los penales

El equipo dirigido por Julio César Falcioni tomó la iniciativa durante el complemento y buscó el empate, mientras Independiente Rivadavia intentó defender la ventaja y apostar por alguna contra.

Cuando parecía que el conjunto mendocino tenía asegurado el pase a semifinales, llegó el golpe del Decano.

A los 93 minutos, Lautaro Godoy envió un centro al área y Alexis Canelo apareció para conectar de cabeza y marcar el 1-1. El delantero desvió la pelota y dejó sin respuestas al arquero Nicolás Bolcato.

El empate sobre el final llevó la definición directamente a los penales.

Ingolotti fue el héroe de Atlético Tucumán

La tanda comenzó favorable a Independiente Rivadavia, pero Atlético Tucumán consiguió mantenerse con vida y tuvo a Luis Ingolotti como gran protagonista.

El arquero del Decano atajó tres remates consecutivos: los de Iván Villalba, Álex Vigo y Álex Arce. Esta última atajada fue la que selló la clasificación tucumana.

Atlético se impuso 3-2 en la tanda y consiguió así su pasaje a las semifinales de la Copa Argentina.

Con esta eliminación, Independiente Rivadavia quedó afuera del torneo que había conquistado en la edición anterior, mientras que el conjunto tucumano continúa en carrera y ahora espera por el ganador de Platense-Estudiantes.