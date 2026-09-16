La confesión del Pocho Lavezzi sobre su depresión

Ezequiel “Pocho” Lavezzi habló a corazón abierto sobre el difícil período que atravesó después de retirarse del fútbol profesional. En una entrevista con el exfutbolista italiano Luca Toni para el programa Fenomeni, de Prime Video, el exdelantero de la Selección Argentina contó que sufrió depresión, estuvo internado y actualmente continúa con un tratamiento médico.

“Cuando dejé de jugar llegó un vacío y no había nada para llenarlo”, reconoció Lavezzi, quien se retiró en 2019, luego de su última etapa en el fútbol chino.

El exjugador explicó que atravesó momentos muy complejos tras ponerle punto final a su carrera: “Tuve problemas de depresión, estuve internado en una clínica, estoy tomando medicamentos y haciendo un tratamiento. De a poco me estoy recuperando”.

El nacimiento de su hijo, un punto de inflexión para Lavezzi

En medio de ese proceso, Lavezzi destacó la importancia que tuvo su familia y, especialmente, el nacimiento de su hijo Vittorio en 2024.

“La llegada de mi hijo me cambió la vida, me da mucha alegría y me hace sentir vivo, me dio la fuerza para seguir adelante”, expresó el exdelantero.

Actualmente, el Pocho intenta enfocarse en su recuperación y en compartir tiempo con sus hijos. También dejó un mensaje para aquellas personas que atraviesan situaciones similares: “A quien sufre le digo que con humildad y ganas se puede salir”.

Lavezzi recordó a Maradona y contó una charla que nunca olvidó

Durante la entrevista, Lavezzi también habló de Diego Maradona, quien fue su entrenador en la Selección Argentina durante las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Era un hombre especial”, recordó el exjugador, quien destacó las charlas que mantenía con el Diez durante las concentraciones. Según contó, Maradona solía acercarse a las habitaciones de los futbolistas por las noches y con él “podíamos hablar de todo”.

Lavezzi también rememoró una situación particular de aquella etapa. Al notar que atravesaba un problema familiar y que estaba angustiado, Maradona le aconsejó que regresara a su casa para estar junto a los suyos y no descuidar a su familia.

El apoyo de Messi, Agüero y Paolo Cannavaro

El Pocho también resaltó el acompañamiento que recibió de distintas personas del ambiente del fútbol durante los momentos más difíciles. Entre ellos mencionó a Lionel Messi, Sergio “Kun” Agüero y Paolo Cannavaro.

“El mundo del fútbol estuvo muy cerca de mí, muchísimos me acompañaron, como Messi, Agüero y Paolo Cannavaro”, sostuvo.

En particular, Lavezzi se refirió al vínculo que mantiene con Messi, con quien compartió varios años en la Selección Argentina y construyó una amistad fuera de las canchas.

“Con él tengo una amistad especial, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica”, afirmó sobre el capitán argentino.

A sus 41 años, el exdelantero continúa alejado del fútbol profesional y concentra sus energías en su recuperación, su familia y disfrutar de esta nueva etapa de su vida.