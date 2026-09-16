Vasco deberá cambiar de estadio para recibir a Boca en la semifinal de la Sudamericana

Vasco da Gama eliminó a Independiente Santa Fe, tras imponerse 2-0 en São Januário, y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. En la próxima instancia enfrentará a Boca Juniors, que dejó en el camino a São Paulo después de ganar 1-0 en La Bombonera y empatar 1-1 en el Morumbí.

Sin embargo, el conjunto brasileño tendrá que buscar otro escenario para disputar el partido de vuelta. Vasco no podrá utilizar São Januário ante Boca debido a una exigencia de la Conmebol para las semifinales.

¿Por qué Vasco no puede jugar en São Januário?

El reglamento de la Conmebol establece que, a partir de las semifinales de la Sudamericana, los estadios deben contar con una capacidad mínima de 30.000 espectadores.

São Januário tiene una capacidad de 20.419 personas, de acuerdo con las condiciones de seguridad establecidas por la Policía Militar, por lo que no alcanza el requisito fijado para esta instancia.

Por este motivo, el equipo de Río de Janeiro deberá trasladar su localía para recibir a Boca en la revancha de la serie.

Maracaná o Nilton Santos, las alternativas

Por el momento, Vasco analiza dos estadios de Río de Janeiro para disputar el encuentro: el Maracaná y el Nilton Santos, ambos con capacidad suficiente para cumplir con las exigencias de la Conmebol.

El Maracaná aparece como la opción que pretende utilizar el entrenador Pedro Emanuel, quien manifestó públicamente su deseo de que Vasco pueda jugar allí. Sin embargo, la disponibilidad del estadio todavía no está confirmada debido a las condiciones del campo de juego y a la gestión del escenario.

El Nilton Santos, estadio donde juega como local Botafogo, surge como la otra alternativa para albergar el partido.

Cuándo jugarán Boca y Vasco

La serie de semifinales entre Boca y Vasco da Gama se disputará en octubre. El partido de ida será en La Bombonera, mientras que la revancha tendrá lugar en Brasil.

La ida está prevista para el 13 o 14 de octubre y la vuelta para el 20 o 21, aunque la Conmebol todavía debe confirmar oficialmente los días y horarios.

La final de la Copa Sudamericana 2026 está programada para el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.