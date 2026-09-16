Un tenista argentino fue suspendido por doping: dio positivo por dos sustancias y el tribunal redujo la sanción

El tenista argentino Romeo Arcuschin, de 19 años, recibió una suspensión de 20 meses por una infracción a las normas antidopaje, según resolvió un tribunal independiente a partir del caso presentado por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

El expediente se inició a partir de un control realizado el 15 de diciembre de 2025, cuando Arcuschin disputaba el torneo ITF World Tennis Tour M15 de Lima, en Perú. Los análisis detectaron en su muestra un metabolito de estanozolol y clomifeno, dos sustancias incluidas en la lista de productos prohibidos.

El jugador reconoció la presencia de ambas sustancias, aunque no logró llegar a un acuerdo con la ITIA sobre el grado de responsabilidad que debía atribuírsele. Por ese motivo, el caso fue llevado ante un tribunal independiente, que realizó una audiencia el 11 de agosto de 2026.

Qué dijo la defensa de Arcuschin

Durante la audiencia se reconstruyó cómo las sustancias llegaron al organismo del tenista. Arcuschin había atravesado una lesión, una cirugía y posteriormente un período de rehabilitación, por lo que recurrió a un médico especializado en medicina deportiva.

Según determinó el tribunal, el profesional le indicó un tratamiento de 30 días con medicamentos preparados especialmente que contenían estanozolol y clomifeno. El jugador, sin embargo, no fue informado de que esas sustancias formaban parte de los medicamentos que estaba tomando.

A esto se sumó otro elemento considerado relevante en la resolución: los productos fueron entregados en recipientes sin ningún tipo de etiquetado. De esta manera, el tribunal concluyó que Arcuschin había ingerido las sustancias prohibidas sin intención de infringir las normas antidopaje.

Por qué le redujeron el grado de responsabilidad

Aunque el jugador fue sancionado, el tribunal consideró que las infracciones habían sido involuntarias. Para determinar su grado de responsabilidad tuvo en cuenta distintos factores, entre ellos la actuación del médico, la edad de Arcuschin y su conocimiento limitado de las reglas antidopaje.

Por ese motivo, la sanción quedó establecida en 20 meses de suspensión, en lugar de una penalización mayor. De todos modos, Arcuschin continúa siendo responsable bajo las normas antidopaje por las sustancias encontradas en su organismo.

El argentino había alcanzado en noviembre de 2025 el puesto 1.802 del ranking mundial, la mejor ubicación de su carrera hasta el momento.

Cuándo podrá volver a competir

La sanción contempla el período que Arcuschin ya cumplió bajo suspensión provisional, que comenzó el 16 de febrero de 2026. Por ese motivo, la inhabilitación finalizará el 17 de octubre de 2027.

Hasta entonces, el joven tenista permanecerá fuera de las competencias reconocidas por los organismos que integran el circuito profesional.