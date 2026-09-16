Malvinas y la grieta que apareció en Londres

Por RICARDO ZIMERMAN

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Hay momentos en la política internacional en los que un acontecimiento aparentemente ajeno termina iluminando un debate que parecía estancado. La declaración firmada por los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte en defensa del derecho de sus naciones a decidir su futuro no modifica, por sí sola, el mapa del Reino Unido. Tampoco altera de inmediato la situación de las Islas Malvinas. Sin embargo, sí introduce un elemento incómodo para Londres: cuando una potencia invoca determinados principios para preservar su cohesión interna, inevitablemente queda expuesta a las preguntas sobre cómo aplica esos mismos principios en otros escenarios.

La reacción del canciller Pablo Quirno fue reveladora. Lejos de celebrar una posible crisis británica, eligió destacar una contradicción conceptual que Argentina puede aprovechar. Si el Reino Unido reivindica con firmeza la integridad territorial cuando están en juego sus propias fronteras internas, entonces Argentina encuentra una oportunidad para recordar que ese mismo argumento forma parte del núcleo histórico de su posición sobre Malvinas. No se trata de comparar procesos políticos diferentes, sino de señalar que los principios adquieren verdadero valor cuando resisten el examen de la coherencia.

Durante décadas, la discusión sobre Malvinas quedó atrapada entre dos extremos. Por un lado, una retórica patriótica que muchas veces confundió firmeza con estridencia. Por otro, una diplomacia que alternó entre períodos de confrontación estéril y etapas de excesiva cautela. El resultado fue un conflicto que permaneció congelado mientras el Reino Unido consolidaba hechos consumados sobre el terreno.

La administración de Javier Milei parece intentar un camino distinto. No renuncia al reclamo soberano, pero busca construir herramientas jurídicas, económicas y diplomáticas que refuercen la posición argentina sin convertir cada episodio en una batalla verbal. Las sanciones contra las empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion responden precisamente a esa lógica: utilizar el marco legal argentino como instrumento de presión, en lugar de limitarse a las declaraciones de ocasión.

Lo interesante es que esa estrategia coincide con un momento particularmente complejo para la política británica. El Brexit abrió una etapa de tensiones internas que aún está lejos de resolverse. Escocia mantiene viva la aspiración independentista. Irlanda del Norte continúa atravesando delicados equilibrios políticos. Gales también reclama mayores márgenes de autonomía. Los tres gobiernos regionales que firmaron el memorando en Cardiff comparten, además, una visión favorable a reconstruir vínculos con la Unión Europea, lo que evidencia que el debate sobre el futuro del Reino Unido trasciende las disputas partidarias.

Conviene evitar una conclusión apresurada. Nadie debería imaginar que esas tensiones conducirán automáticamente a un cambio en la posición británica sobre Malvinas. La política exterior del Reino Unido mantiene una notable continuidad institucional, independientemente de las dificultades domésticas. Pero precisamente por esa estabilidad resulta significativo que aparezcan nuevas discusiones sobre los fundamentos de la unidad del Estado británico.

En diplomacia, las oportunidades no suelen presentarse como victorias espectaculares. Generalmente aparecen como pequeñas fisuras que permiten introducir argumentos antes ignorados. La declaración de Cardiff constituye una de esas fisuras. No porque cuestione directamente la situación de las islas, sino porque obliga a reflexionar sobre la relación entre autodeterminación, soberanía e integridad territorial dentro del propio universo político británico.

Argentina tiene experiencia suficiente para saber que los triunfos simbólicos duran poco si no están acompañados por una política consistente. Durante muchos años el reclamo sobre Malvinas quedó subordinado a los cambios de gobierno. Cada administración modificó prioridades, interlocutores y métodos. Esa discontinuidad debilitó la construcción de una estrategia de largo plazo, justamente lo contrario de lo que exige una disputa internacional que lleva casi dos siglos.

Por eso adquiere relevancia la intención del Gobierno de fortalecer el respaldo legislativo a nuevas herramientas vinculadas con la defensa de la soberanía. Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre otros temas, Malvinas conserva una capacidad singular para generar consensos amplios dentro de la sociedad argentina. Transformar ese consenso emocional en una política de Estado permanente representa un desafío mucho más importante que cualquier declaración circunstancial.

También resulta llamativo que las medidas adoptadas respecto del proyecto Sea Lion no hayan provocado, hasta ahora, una respuesta diplomática contundente desde Londres. Esa ausencia no implica aceptación, pero sí sugiere que determinados movimientos pueden realizarse dentro del marco jurídico internacional sin escalar inmediatamente el conflicto. La diplomacia moderna suele valorar precisamente esa capacidad para ampliar márgenes de acción sin provocar rupturas innecesarias.

Existe otra enseñanza que trasciende el caso Malvinas. El mundo atraviesa una etapa en la que numerosos Estados enfrentan tensiones territoriales, identitarias y políticas. Desde Europa hasta Asia, pasando por América Latina, reaparecen discusiones sobre autonomía, federalismo y soberanía. En ese contexto, los principios dejan de ser consignas abstractas para convertirse en herramientas cuya legitimidad depende de su aplicación coherente.

El Reino Unido enfrenta ahora un desafío complejo. Defender la unidad del Estado mientras convive con crecientes demandas de autodeterminación interna exige un delicado equilibrio político. Argentina no debe celebrar esas dificultades como si fueran un triunfo propio. Sería un error convertir la coyuntura británica en una revancha emocional. Lo inteligente consiste en comprender que cada transformación internacional modifica el contexto en el que se desarrolla el reclamo argentino.

Las grandes disputas diplomáticas rara vez se resuelven mediante un único acontecimiento decisivo. Se construyen acumulando argumentos, precedentes, consensos y oportunidades. La declaración firmada en Cardiff no cambia el mapa del Atlántico Sur. Pero sí recuerda que incluso las potencias más consolidadas deben revisar permanentemente la consistencia de sus propios principios cuando el escenario internacional evoluciona.

Quizá la verdadera novedad no esté en Londres ni en Buenos Aires, sino en la naturaleza cambiante de la política global. Los conflictos del siglo XXI ya no se libran únicamente con poder militar o influencia económica. También se disputan en el terreno de la narrativa, de la legitimidad jurídica y de la capacidad para mostrar coherencia entre lo que un país exige para sí mismo y lo que reconoce para los demás.

Si Argentina logra sostener una estrategia paciente, jurídicamente sólida y políticamente transversal, cada nueva contradicción que aparezca en el debate británico podrá convertirse en un argumento adicional. No será una victoria inmediata. Pero en una causa tan prolongada como Malvinas, avanzar un paso firme suele valer mucho más que correr detrás de un espejismo.