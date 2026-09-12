La economía ya no se explica sola

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay un momento silencioso en toda experiencia política en el que los números dejan de ordenar la conversación y empiezan a perder autoridad frente a las sensaciones. No ocurre de un día para otro. Tampoco suele anunciarse con estridencia. Simplemente sucede. La gente empieza a contar su economía de otra manera: ya no habla de inflación, de déficit o de equilibrio fiscal. Habla del supermercado, de la factura de luz, del alquiler, del hijo que busca trabajo, del remedio que cuesta más de lo esperado. Ahí aparece un cambio de clima. Y los gobiernos, por más convencidos que estén de su rumbo, deberían prestar atención.

Javier Milei construyó buena parte de su legitimidad sobre una promesa tan ambiciosa como disruptiva: ordenar una economía que llevaba años acostumbrada al desorden. Esa narrativa tuvo un mérito innegable. Durante mucho tiempo logró convencer incluso a quienes atravesaban dificultades de que el sacrificio era el peaje inevitable hacia un destino mejor. La paciencia tenía una explicación. El ajuste encontraba una justificación moral. La espera era parte del contrato.

Pero ningún contrato político es eterno.

Lo que empieza a asomar ahora no es necesariamente una rebelión contra el programa económico. Es algo más complejo. Es la aparición de una pregunta incómoda: ¿cuándo llega la mejora a la vida cotidiana?

La política suele cometer un error repetido. Confunde estabilidad con bienestar. Son conceptos emparentados, pero no equivalentes. Un país puede dejar atrás ciertos desórdenes sin que eso implique que las familias respiren mejor. Puede haber tranquilidad en algunos indicadores mientras aumenta la preocupación en las conversaciones de sobremesa. Y cuando esas dos realidades empiezan a separarse demasiado, aparece una grieta invisible entre el relato oficial y la experiencia doméstica.

Ese parece ser el desafío que enfrenta hoy el Gobierno.

Las distintas encuestas conocidas durante las últimas semanas coinciden en un dato que trasciende las diferencias metodológicas. Más allá de quién las realice, aparece una misma fotografía: una porción importante de la sociedad siente que su economía personal retrocedió y mira el futuro con más dudas que certezas.

La clave está precisamente ahí. No en la fotografía, sino en la expectativa.

Durante el primer tramo del gobierno libertario predominaba una lógica casi financiera aplicada a la política. Muchos ciudadanos aceptaban pérdidas presentes porque imaginaban ganancias futuras. Era una inversión emocional. Hoy ese mecanismo parece empezar a desgastarse. No porque todos hayan dejado de creer en Milei. Sería una conclusión apresurada. Lo que parece debilitarse es la convicción de que el horizonte favorable está tan cerca como antes se suponía.

Y eso modifica el humor colectivo.

Hay una enseñanza bastante conocida entre los consultores políticos: la gente suele votar con la memoria, pero también con la esperanza. Cuando ambas empiezan a entrar en conflicto, el escenario cambia.

La memoria puede recordar el desastre heredado. La esperanza necesita señales nuevas.

El oficialismo todavía conserva un activo político importante: una identidad muy sólida entre sus votantes más convencidos. Ese núcleo sigue viendo al Presidente como el dirigente que enfrentó privilegios, desafió corporaciones y rompió inercias históricas. No es un dato menor. Las identidades políticas fuertes funcionan como un escudo frente a las malas noticias.

Sin embargo, gobernar nunca consiste únicamente en conservar a los convencidos.

El problema aparece en esa enorme franja que no milita, que no participa de discusiones ideológicas y que mide la realidad con una regla mucho más sencilla: cuánto alcanza el sueldo, cuánto cuesta vivir, cuánto miedo produce el futuro.

Ahí es donde la economía deja de ser una disciplina académica para convertirse en un estado de ánimo.

Existe además otra transformación interesante. Durante meses la inflación ocupó el centro absoluto de las preocupaciones públicas. Hoy aparecen otros fantasmas. Los servicios públicos, el empleo, la salud, el endeudamiento familiar, la incertidumbre sobre el ingreso del mes siguiente. No desaparece la preocupación por los precios. Cambia el orden de las angustias.

Es un matiz enorme.

Porque cuando las prioridades cambian, también cambian las demandas hacia el poder.

El Gobierno insiste, con lógica interna, en que el camino elegido es irreversible. Que los resultados llegarán. Que retroceder sería volver al fracaso anterior. Es una narrativa consistente. Pero corre un riesgo: creer que las explicaciones técnicas alcanzan para sostener la confianza política.

No siempre ocurre así.

La política no premia únicamente a quien tiene razón. Premia a quien logra que la sociedad sienta que esa razón mejora su vida.

Y ahí aparece otra paradoja fascinante del momento argentino. Mientras el Presidente mantiene una identidad muy definida y conserva una base de apoyo intensa, también crece una zona gris integrada por ciudadanos desencantados que todavía no encuentran una alternativa política clara. No necesariamente abrazan a la oposición. Tampoco expresan entusiasmo oficialista. Habitan una especie de sala de espera democrática.

Esa franja suele decidir elecciones.

La historia argentina está llena de gobiernos que confundieron la ausencia de un rival fuerte con la existencia de un apoyo social sólido. Son fenómenos distintos. La falta de una oposición competitiva puede ofrecer tiempo. Nunca garantiza tranquilidad.

Por eso el verdadero desafío de Milei quizás ya no sea económico. Tal vez sea narrativo.

Necesita volver a construir una expectativa creíble sin abusar de la promesa permanente.

Porque incluso quienes acompañan reformas profundas necesitan percibir algún premio intermedio. Las sociedades aceptan recorridos largos cuando aparecen estaciones visibles. Cuando todo el viaje parece ocurrir dentro del mismo túnel, la paciencia empieza a agotarse.

Se suele describir estos momentos políticos como esos instantes donde el poder deja de hablar únicamente hacia adelante y empieza a escuchar el murmullo que viene desde abajo. Ese murmullo todavía no es un grito. Pero ignorarlo sería un error clásico.

La economía argentina siempre tuvo una capacidad extraordinaria para alterar la política. Hoy vuelve a demostrarlo. No necesariamente porque los indicadores hayan perdido importancia. Sino porque las personas volvieron a recordar que la economía más decisiva no es la que aparece en los informes oficiales ni en las presentaciones técnicas.

Es la que se conversa alrededor de una mesa familiar.

Y cuando esa conversación cambia de tono, también empieza a cambiar el país.