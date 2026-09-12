El polémico comentario de un campeón del mundo español a la Selección argentina

A casi dos meses de la final del Mundial 2026, los incidentes que protagonizaron jugadores de Argentina y España después del partido todavía generan repercusiones. La pelea que se produjo durante los festejos de la selección española terminó con fuertes sanciones de la FIFA, entre ellas una suspensión de 10 partidos para Leandro Paredes.

Ahora, uno de los campeones del mundo con España volvió a referirse al episodio y dejó una fuerte crítica hacia la actitud de algunos futbolistas argentinos. Se trata de Fabián Ruiz, mediocampista del PSG y una de las piezas importantes del equipo que conquistó el título el pasado 19 de julio.

En diálogo con The Athletic, el español lamentó lo sucedido y puso el foco en el mensaje que reciben los más jóvenes cuando observan este tipo de situaciones.

“Es un momento que todos vieron y que a nadie le gusta ver. Hay niños pequeños que ven fútbol a los que no deberíamos mostrarles ese ejemplo. Hay que saber ganar y hay que saber perder”, sostuvo Ruiz.

Y agregó: “A nadie le gusta perder, pero fue un momento un tanto desagradable en una final de la Copa del Mundo”.

El futbolista del PSG también destacó la importancia de transmitir una imagen positiva desde el deporte. “Siempre intentamos dar un buen ejemplo a todos, porque todo el mundo ve fútbol, desde los más pequeños hasta los mayores”, explicó.

Por último, Ruiz expresó su deseo de que el episodio quede atrás: “Fue un momento que a nadie le gustó, pero espero que se olvide y que la gente recuerde nuestras celebraciones, que fueron inolvidables”.

La reacción de los hinchas argentinos a las declaraciones de Fabián Ruiz

Las palabras del mediocampista español rápidamente generaron repercusiones en las redes sociales. Varios usuarios argentinos cuestionaron que Ruiz volviera a hablar sobre el episodio y defendieron a la Selección, mientras que otros apuntaron contra la manera en la que el campeón del mundo se refirió a los festejos.

Entre los comentarios que circularon se pudieron leer críticas como: “Debe ser terrible ganar un Mundial y pasar desapercibido. Por eso tiene que hablar de Argentina para figurar” y “Parece que al mundo le importa poco que España salga campeón. Por eso hablan de Argentina constantemente”.

También hubo quienes cuestionaron la referencia de Ruiz a los festejos españoles y consideraron que España debería concentrarse en celebrar el título obtenido.

Qué pasó después de la final entre Argentina y España

La tensión comenzó cuando los jugadores españoles ingresaron al campo de juego para celebrar el campeonato junto a sus compañeros. En medio de los festejos se produjo un cruce entre Nahuel Molina y Rodri, que derivó rápidamente en una discusión.

La situación fue aumentando de intensidad y posteriormente quedaron involucrados Leandro Paredes, Eric García y Gavi. El argentino tomó del cuello al defensor español y luego empujó al mediocampista del Barcelona, que terminó en el piso.

La pelea obligó a la intervención de otros futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos para intentar separar a los protagonistas y evitar que el conflicto pasara a mayores.

Además, las imágenes posteriores mostraron otro enfrentamiento entre Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, y Dani Olmo durante los festejos.

Las duras sanciones de la FIFA

La FIFA intervino después de analizar las imágenes y los informes correspondientes y aplicó castigos tanto a futbolistas argentinos como a integrantes de la selección española.

Leandro Paredes recibió la sanción más dura: 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares. Por su parte, Nahuel Molina fue castigado con siete encuentros y otros 90.000 dólares de multa.

Además, Thiago Almada y Gavi fueron suspendidos por un partido y multados con 30.000 dólares cada uno, mientras que Roberto Ayala recibió tres fechas de suspensión y una multa de 30.000 dólares por su participación en los incidentes.

La FIFA también sancionó económicamente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por distintos episodios ocurridos durante el Mundial y estableció restricciones para los próximos partidos como local de la Selección.

Así, a casi dos meses de aquella final, la pelea posterior al partido continúa generando repercusiones, esta vez a partir de las declaraciones de uno de los campeones del mundo españoles.