Messi marcó un golazo, pero Inter Miami dejó escapar el triunfo ante Nashville

Inter Miami empató 2-2 ante Nashville por una nueva jornada de la MLS y volvió a dejar escapar puntos en el tramo final del partido. Las Garzas se imponían con un gol de Lionel Messi, pero Sam Surridge apareció en el tiempo de descuento y selló el empate definitivo.

Nashville golpeó primero y Miami reaccionó

El conjunto visitante comenzó mejor y rápidamente consiguió ponerse en ventaja. A los cuatro minutos, Sam Surridge abrió el marcador con un remate que sorprendió a la defensa del equipo de Miami.

Las Garzas reaccionaron y encontraron la igualdad a los 19 minutos, cuando Reed Baker-Whiting convirtió en contra luego de una jugada ofensiva del conjunto local. Con el 1-1, ambos equipos se fueron al descanso en un partido intenso y con varias situaciones de peligro.

Messi apareció y puso al Inter Miami arriba

En el complemento, el equipo de Lionel Messi consiguió dar vuelta el resultado. A los 62 minutos, el capitán argentino recibió una asistencia de Rodrigo De Paul y marcó el 2-1 con un zurdazo que volvió a demostrar su importancia dentro del ataque de Inter Miami.

El tanto significó además el 19° gol de Messi en la temporada de la MLS, cifra que lo mantiene en lo más alto de la tabla de goleadores del torneo.

Con la ventaja, Inter Miami tuvo oportunidades para ampliar la diferencia y parecía encaminado a quedarse con una victoria importante frente al líder de la Conferencia Este.

Surridge apareció en el descuento y Nashville rescató un punto

Cuando el partido llegaba a su final y las Garzas parecían tener el triunfo asegurado, Surridge volvió a aparecer.

El delantero inglés marcó su segundo gol de la noche a los 90+1 minutos y estableció el 2-2 definitivo, silenciando al público del Nu Stadium y permitiendo que Nashville se llevara un punto de Miami.

De esta manera, Nashville se mantiene como líder de la Conferencia Este con 54 puntos, mientras que Inter Miami quedó como escolta con 45 unidades. El equipo de Tennessee conserva así una diferencia de nueve puntos sobre las Garzas.

Messi volvió a marcar después del empate ante Chicago

Para Messi, el encuentro también significó volver a convertir después de haber asistido en el empate 1-1 ante Chicago Fire. El argentino fue titular y volvió a ser una de las principales figuras ofensivas de Inter Miami.