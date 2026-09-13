Rafaela acompañó a sus industriales en el gran encuentro provincial por el Día de la Industria

La ciudad de Rafaela tuvo presencia en el tradicional Almuerzo por el Día de la Industria, que se realizó en Esperanza y reunió a empresarios, representantes de cámaras, dirigentes y autoridades de distintos puntos de la provincia de Santa Fe.

En representación de la Municipalidad de Rafaela participó la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, quien acompañó a los industriales de la ciudad y participó de diferentes espacios de intercambio con referentes del sector público y privado.

El encuentro, organizado por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) junto con entidades empresarias de Esperanza, convocó a más de 800 industriales de toda la provincia y tuvo como eje el papel de la industria en el desarrollo económico, la generación de empleo y la construcción de nuevas oportunidades productivas.

El rol de Rafaela en el entramado industrial

Durante la jornada, Imoberdorf destacó la importancia de acompañar al sector industrial y puso en valor el perfil productivo de Rafaela.

“Para nosotros es muy importante estar acá acompañando a nuestros industriales. Rafaela tiene una identidad profundamente productiva y gran parte de su crecimiento se construyó a partir de empresas que invirtieron, innovaron, generaron empleo y llevaron el nombre de nuestra ciudad a distintos mercados”.

La funcionaria remarcó además que el Gobierno local busca generar condiciones que permitan sostener y fortalecer el entramado productivo, con políticas vinculadas a infraestructura, energía, suelo productivo, formación de talento, innovación y vinculación entre los distintos actores.

“Acompañar a nuestros industriales también significa escucharlos, trabajar junto a ellos y abrir nuevas oportunidades”, sostuvo.

Rafaela Productiva 2031, como agenda de largo plazo

En este marco, Imoberdorf destacó el trabajo que se viene desarrollando a través de Rafaela Productiva 2031, una agenda que articula al sector público con empresas, instituciones académicas y actores del sistema científico-tecnológico.

El objetivo es potenciar las capacidades de la industria local y conectarlas con nuevas oportunidades y cadenas de valor, fortaleciendo la competitividad y promoviendo nuevas inversiones.

“Tenemos una industria con conocimiento, experiencia y capacidad para competir. El desafío es potenciar esas capacidades y conectarlas también con nuevas oportunidades y cadenas de valor”, expresó la secretaria.

Un espacio para fortalecer vínculos

Además de poner en agenda los desafíos del sector, el encuentro en Esperanza permitió fortalecer los vínculos entre empresarios, cámaras, instituciones y representantes de los distintos niveles del Estado.

La participación de Rafaela se enmarca en la política de vinculación permanente de la Municipalidad con el entramado productivo local y regional, con el objetivo de impulsar inversión, innovación, competitividad y empleo de calidad.

“Queremos una Rafaela que siga siendo protagonista del desarrollo productivo de Santa Fe y de la Argentina”, concluyó Imoberdorf.