Rafaela abre las puertas de su Villa Suramericana

RESUMEN

Rafaela inauguró oficialmente su Villa Suramericana , destinada a recibir a los deportistas que participarán de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro , quien recibió a las delegaciones provenientes de 15 países .

El intendente Leonardo Viotti destacó el trabajo conjunto entre la ciudad, la Provincia y las distintas instituciones para concretar el proyecto.

La Villa está ubicada en el Distrito Joven , cuenta con 80 unidades habitacionales y tiene capacidad para alojar a 385 personas .

El complejo formará parte, junto con las villas de Rosario y Santa Fe , del sistema oficial de alojamiento de los Juegos Suramericanos.

Una Villa lista para recibir a los protagonistas

Rafaela ya tiene en funcionamiento su Villa Suramericana, el espacio que durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 será el hogar de los deportistas que competirán en esta sede.

La inauguración oficial se realizó este viernes y estuvo encabezada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien además participó de la bienvenida a los atletas que llegaron desde 15 países para formar parte de la competencia continental.

Del acto participaron también la diputada nacional Gisela Scaglia, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; el secretario de Coordinación de Transformación Digital de la Provincia y vocero de los Juegos, Mauricio Basso; la representante de Odesur en Rafaela, Maira Coll, y el desarrollador de la Villa, Juan Lagrutta, entre otras autoridades.

Durante la ceremonia, Pullaro puso en valor la realización de los Juegos en territorio santafesino y remarcó la posibilidad que representa para la provincia recibir una competencia de esta magnitud.

El gobernador sostuvo que el evento permitirá mostrar hacia el resto de Sudamérica y el mundo la identidad, la cultura, la gastronomía, el arte y la historia de Santa Fe.

Pero además hizo hincapié en el trabajo realizado para llegar a esta instancia. Según señaló, uno de los principales desafíos fue completar las obras previstas dentro de los tiempos establecidos.

“Fuimos eficientes y austeros”, afirmó Pullaro al destacar que los trabajos pudieron ejecutarse de acuerdo con el cronograma previsto.

En ese sentido, planteó que la concreción de la infraestructura permitió superar las dudas que existían alrededor del proyecto y reivindicó la participación conjunta de distintos sectores.

Para el mandatario, los Juegos no son el resultado de una sola gestión, sino de una articulación entre el Estado, las instituciones y el sector privado.

Finalmente, Pullaro recibió a los atletas y agradeció a las autoridades deportivas nacionales e internacionales que hicieron posible la competencia. También invitó a los santafesinos a participar y disfrutar de una experiencia que, según anticipó, quedará como uno de los acontecimientos importantes para la provincia.

Viotti destacó el esfuerzo conjunto

El intendente Leonardo Viotti también tomó la palabra durante la inauguración y calificó la apertura de la Villa como un acontecimiento significativo para Rafaela y para Santa Fe.

El mandatario local destacó especialmente la coordinación entre las instituciones de la ciudad y los diferentes niveles del Estado que participaron de la organización.

“Es un orgullo haberlo hecho posible”, expresó Viotti al referirse al proyecto y agradeció a las delegaciones que llegaron a la ciudad para participar de los Juegos.

El intendente también resaltó la importancia de que Rafaela pueda mostrarse ante visitantes de distintos países y convertirse durante estos días en una de las sedes de la competencia internacional.

Casi 14 meses de trabajo

El desarrollador de la Villa, Juan Lagrutta, destacó el esfuerzo realizado para completar el complejo dentro de los plazos establecidos.

Lagrutta explicó que el proyecto demandó casi 14 meses de trabajo y reconoció especialmente a las personas que participaron de las distintas etapas de construcción y puesta en funcionamiento.

Según señaló, existía la convicción de que el objetivo podía alcanzarse, aunque admitió que llegar a la inauguración significó superar numerosas dificultades.

El resultado es un complejo preparado para recibir a los atletas y acompañar el desarrollo de la competencia durante su permanencia en Rafaela.

Un complejo ubicado en el Distrito Joven

La Villa Suramericana se encuentra ubicada en el Distrito Joven, en el sector delimitado por las calles Iturraspe, Balcarce y J. Donna.

El predio está compuesto por 80 unidades habitacionales, distribuidas entre dúplex y viviendas de diferentes características.

La infraestructura incluye 28 dúplex de dos dormitorios, 12 casas de tres dormitorios, 23 unidades de un dormitorio, 12 de dos dormitorios y otras cinco de tres dormitorios.

En total, el complejo tiene capacidad para 385 personas y fue equipado con espacios destinados a cubrir las necesidades de las delegaciones.

Entre sus instalaciones se encuentran un patio central, comedor, gimnasio, sectores de acreditación y áreas de hospitalidad, además de los espacios destinados al funcionamiento operativo de la Villa.

Rafaela, junto a Rosario y Santa Fe

La Villa de Rafaela no funcionará de manera aislada. Forma parte del esquema general de alojamiento diseñado para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, junto con los complejos construidos o acondicionados en Rosario y la ciudad de Santa Fe.

Las tres villas fueron organizadas para atender las necesidades de los deportistas, oficiales de las delegaciones y personal afectado al funcionamiento de los Juegos.

El sistema contempla tres grandes sectores.

El primero es el área residencial, destinada al alojamiento y a los servicios diarios que requieren los atletas.

El segundo corresponde al sector internacional, pensado para la interacción entre deportistas, visitantes, medios de comunicación e instituciones.

Finalmente se encuentra el área operativa, responsable de cuestiones fundamentales como la logística, los accesos, el transporte y el soporte técnico.

De esta manera, Rafaela se incorpora formalmente al circuito de las grandes sedes de los Juegos Suramericanos y tendrá durante la competencia la oportunidad de recibir a delegaciones de distintos países.

Ahora comienza la otra parte del desafío: que la Villa, las nuevas instalaciones y toda la infraestructura construida puedan transformarse en un verdadero legado para la ciudad una vez que termine la competencia.