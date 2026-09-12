Newell's se lo empató 1-1 agónicamente a Vélez y le amargó la tarde en Rosario

Vélez y Newell’s igualaron 1-1 en el estadio Marcelo Bielsa, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El Fortín ganaba gracias a un gol de Ronaldo Martínez, pero cuando parecía tener asegurada una victoria clave, Alan Soñora apareció en el descuento y selló la igualdad.

El conjunto de Liniers dejó escapar así la posibilidad de alcanzar la cima de la tabla anual, aunque continúa como único líder de la Zona A, con 17 puntos. Newell’s, por su parte, sumó una unidad importante en su pelea por mantenerse entre los puestos de clasificación a los playoffs.

Ronaldo Martínez puso en ventaja al Fortín

El encuentro comenzó con Newell’s intentando tomar la iniciativa, pero Vélez logró acomodarse con el correr de los minutos y empezó a encontrar espacios para lastimar.

A los 27 minutos del primer tiempo, Elías Gómez encontró a Ronaldo Martínez con un pase preciso. El delantero paraguayo controló la pelota y definió de zurda para superar a Josué Reinatti y establecer el 1-0 para el Fortín.

Con la ventaja, Vélez consiguió manejar mejor el partido y llegó al descanso arriba en el marcador. En ese tramo también comenzó a crecer la figura de Tomás Marchiori, que respondió ante los intentos de Walter Mazzantti y Matías Cóccaro.

Marchiori atajó un penal y sostuvo la ventaja

En el complemento, Newell’s adelantó sus líneas y empezó a presionar con mayor intensidad. El equipo rosarino encontró una oportunidad inmejorable para igualar cuando el árbitro sancionó penal por una mano de Simón Escobar dentro del área.

Santiago Solari se hizo cargo de la ejecución, pero Tomás Marchiori respondió de manera espectacular y evitó el empate con los pies.

La Lepra siguió buscando y llegó a convertir mediante Walter Núñez, pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Matías Cóccaro. Vélez resistía como podía y parecía encaminarse hacia una victoria de enorme valor.

Alan Soñora apareció en el descuento y decretó el 1-1

Cuando el partido parecía terminado, Newell’s tuvo su última oportunidad. En una de las acciones finales, Lucas Robertone tocó la pelota con la mano y el árbitro Nicolás Ramírez sancionó tiro libre.

Alan Soñora tomó la responsabilidad y ejecutó el disparo desde la puerta del área. El remate superó la barrera y se metió contra un palo para establecer el 1-1 en el minuto 93.

El empate desató el festejo en el Coloso Marcelo Bielsa y dejó sensaciones contrapuestas. Newell’s rescató un punto sobre el cierre, mientras que Vélez terminó lamentando una victoria que tenía prácticamente en el bolsillo.

Con la igualdad, el Fortín sigue como único líder de la Zona A con 17 puntos, aunque dejó pasar una oportunidad importante para trepar a lo más alto de la tabla anual.