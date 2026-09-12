Alexander Zverev vs Ben Shelton, la gran final del US Open

El US Open ya tiene definida su final masculina. Este domingo, el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton se enfrentarán en Flushing Meadows por el último título de Grand Slam de la temporada.

El duelo pondrá frente a frente la experiencia de uno de los principales referentes del circuito y el entusiasmo de una de las grandes figuras del tenis estadounidense. Para Shelton, además, será una oportunidad histórica ante su público, mientras que Zverev buscará conquistar por segunda vez un Grand Slam en una temporada en la que ya se consagró campeón de Roland Garros.

Zverev volvió a una final del US Open

El alemán, N.º 2 del ranking mundial y primer preclasificado del torneo, consiguió su lugar en la definición tras derrotar al ruso Karen Khachanov por 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6) en una semifinal muy pareja disputada en el estadio Arthur Ashe.

Zverev logró imponerse en los dos desempates y mostró mucha solidez en los momentos decisivos. Khachanov llegó a tener ventaja en el tercer tie-break, pero el alemán reaccionó a tiempo y terminó cerrando el partido en sets corridos.

Con este triunfo, Zverev jugará su segunda final del US Open, después de la definición que disputó en 2020 frente a Dominic Thiem. Además, será su tercera final consecutiva de Grand Slam y la sexta de su carrera.

El alemán atraviesa una temporada destacada: ya conquistó Roland Garros y ahora tendrá la posibilidad de sumar otro título grande antes de finalizar el año.

Shelton hizo historia y buscará el título ante su público

En la otra semifinal, Ben Shelton derrotó a su compatriota Frances Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5, después de 3 horas y 16 minutos de partido.

El estadounidense, de 23 años, comenzó el encuentro en desventaja tras perder el primer set, pero logró cambiar el desarrollo del partido a partir de su potencia, su servicio y una mayor consistencia desde el fondo de la cancha.

La victoria tiene un significado especial para Shelton: será la primera final de Grand Slam de su carrera. Además, llega a esta instancia después de haber eliminado en cuartos de final al vigente campeón del torneo, Carlos Alcaraz, en un partido de cinco sets.

Una final con mucho en juego

El enfrentamiento entre Zverev y Shelton tendrá varios condimentos. Por un lado, el alemán buscará sumar su segundo título de Grand Slam del año y conseguir finalmente el trofeo del US Open después de haber quedado a las puertas de la gloria en 2020.

Del otro estará Shelton, que tendrá la posibilidad de convertirse en el primer estadounidense en ganar el US Open masculino desde Andy Roddick en 2003. Una victoria también le permitiría conquistar el primer Grand Slam de su carrera.

El historial favorece ampliamente a Zverev, que ganó los cinco enfrentamientos previos contra Shelton. Sin embargo, nunca se midieron en un partido de Grand Slam y el estadounidense llega en el mejor momento de su carrera.

Este domingo, Nueva York tendrá un nuevo campeón del US Open masculino.