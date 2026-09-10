Elena Rybakina es la nueva número 1 del Ranking WTA

Elena Rybakina se metió en las semifinales del US Open 2026 y consiguió un logro inédito en su carrera: desde el próximo lunes será la nueva número 1 del ranking WTA. La kazaja remontó a la china Zheng Qinwen por 3-6, 6-1 y 6-4 y desplazará del primer puesto a Aryna Sabalenka, que llevaba 99 semanas consecutivas en la cima.

El triunfo tuvo un doble valor para Rybakina. Además de garantizar su lugar entre las cuatro mejores del último Grand Slam de la temporada, le permitió asegurarse por primera vez el liderazgo del ranking mundial. La kazaja se convertirá así en la 30ª tenista en la historia de la WTA en alcanzar el número 1.

Rybakina remontó a Zheng y alcanzó su primera semifinal en Nueva York

La kazaja comenzó el partido en desventaja y cedió el primer set por 6-3. Sin embargo, reaccionó rápidamente, recuperó el control del juego y se llevó el segundo parcial por 6-1.

En el tercer set, Rybakina tuvo que afrontar nuevamente momentos de presión. Zheng llegó a disponer de una oportunidad de quiebre cuando estaba 4-3 arriba, pero la kazaja logró salvarla y cerró el partido con autoridad para quedarse con los últimos tres games.

De esta manera, Rybakina alcanzó por primera vez las semifinales del US Open. Hasta esta edición, su mejor actuación en Flushing Meadows había sido la cuarta ronda. Además, será su quinta semifinal en un torneo de Grand Slam.

El gran salto de Rybakina al número 1

El ascenso de la kazaja se produce después de una temporada extraordinaria. Rybakina ya había conquistado el Abierto de Australia 2026, título que se sumó al Wimbledon obtenido en 2022.

Su llegada a la cima también puso fin al dominio de Aryna Sabalenka, quien ocupó el primer puesto durante 99 semanas consecutivas, una de las rachas más extensas en la historia del tenis femenino.

Coco Gauff y Jessica Pegula también tenían posibilidades de alcanzar el número 1, pero la victoria de Rybakina ante Zheng definió la pelea por el liderazgo.

Rybakina va por su primer título en Nueva York

El nuevo número 1 del mundo todavía tiene otro objetivo por delante: ganar por primera vez el US Open.

En semifinales, Rybakina se enfrentará a Coco Gauff, que derrotó a Mirra Andreeva en una remontada espectacular. Del otro lado del cuadro estarán Sabalenka y Jessica Pegula, por lo que las cuatro primeras preclasificadas del torneo alcanzaron las semifinales por primera vez desde 1975.

Con el número 1 ya asegurado, Rybakina buscará ahora completar una semana histórica con el trofeo más importante de su carrera en Nueva York.