Diputados: LLA evitó una derrota política y la oposición logró avanzar con sus proyectos

La Libertad Avanza ingresó al recinto para evitar una imagen de aislamiento y de bancas oficialistas vacías.

La oposición consiguió 249 votos para emplazar a las comisiones a tratar la emergencia en discapacidad.

El debate sobre morosidad quedó encaminado hacia un dictamen previsto para el 29 de septiembre.

El oficialismo logró excluir a la comisión de Presupuesto del tratamiento de los proyectos sobre endeudamiento familiar.

El PRO y la UCR se ausentaron de la sesión y cuestionaron el acuerdo alcanzado por LLA con la oposición.

La jornada mostró una disputa política en la que la oposición consiguió avanzar en el Congreso y el oficialismo buscó contener el costo de esa derrota.

La sesión de la Cámara de Diputados dejó expuesta una particular estrategia del oficialismo frente al avance de la oposición sobre dos asuntos que generan fuerte presión política: la situación de las familias endeudadas y la prórroga de la emergencia en discapacidad. La Libertad Avanza decidió ocupar el recinto y evitar que la jornada quedara asociada a una imagen de bancas vacías, mientras aguardaba el resultado de las negociaciones por el quórum.

Minutos antes del mediodía, cuando estaba previsto el inicio de la sesión, los diputados libertarios ingresaron junto con integrantes de los bloques peronistas y de Provincias Unidas. Los legisladores de LLA permanecieron inicialmente de pie junto a sus bancas. Cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, informó que había 135 diputados presentes, tomaron asiento y formalizaron su presencia.

La decisión permitió al oficialismo controlar el impacto visual y político de una eventual sesión opositora con escasa participación. La estrategia también buscó transmitir una actitud de apertura al debate, aunque sin acompañar todas las iniciativas impulsadas por los sectores que habían promovido la convocatoria.

Los únicos bloques que no participaron fueron el PRO y la UCR. Ambos espacios cuestionaron que la sesión hubiera sido impulsada por sectores vinculados al kirchnerismo. La decisión generó además malestar por el cambio de posición de LLA, que en esta oportunidad aceptó avanzar con el tratamiento parlamentario de asuntos que habían sido resistidos anteriormente.

En Labor Parlamentaria, oficialismo y oposición acordaron previamente un cronograma para avanzar con los emplazamientos. Para discapacidad, se estableció un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto para el miércoles 16 de septiembre, con carácter informativo, y una nueva reunión el 23 de septiembre para emitir dictamen.

Para los proyectos vinculados con la morosidad, el esquema contempla reuniones de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor los martes 15 y 22 de septiembre, también de carácter informativo, con dictamen previsto para el martes 29. Uno de los puntos reclamados por la oposición fue que la comisión de Presupuesto no interviniera en este debate.

El primer momento de tensión se produjo cuando Juan Marino pidió habilitar el tratamiento del proyecto para prorrogar la emergencia en discapacidad, que no contaba con dictamen. La iniciativa no obtuvo el respaldo de LLA ni de sus aliados. Sin embargo, cuando llegó el momento de votar el emplazamiento de las comisiones, el resultado fue contundente: 249 votos a favor y ninguno en contra.

La misma dinámica se repitió con el conjunto de proyectos destinados a abordar la morosidad. El emplazamiento obtuvo prácticamente unanimidad, aunque esta vez se registró un voto negativo, correspondiente al diputado santacruceño José Luis Garrido.

La oposición interpretó el resultado como una victoria política, especialmente porque logró ampliar de manera significativa el respaldo parlamentario respecto de la instancia anterior, cuando 133 diputados habían reclamado avanzar con una respuesta frente al endeudamiento familiar.

Desde el oficialismo, en cambio, se buscó relativizar el alcance de la votación. Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de LLA, sostuvo que el cronograma aprobado coincidía con el esquema de trabajo que ya estaba previsto. La principal diferencia, según el oficialismo, estuvo en impedir que los proyectos sobre morosidad fueran girados a Presupuesto, con el argumento de evitar que los futuros dictámenes involucren gastos para el Estado.

El episodio dejó así una lectura política compartida: la oposición consiguió imponer el tratamiento parlamentario de temas sensibles, mientras LLA procuró evitar que esa derrota se transformara en una fotografía de aislamiento y, al mismo tiempo, preservar límites sobre el impacto fiscal de las iniciativas.