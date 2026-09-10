Emilio Monzó cuestionó a Milei y advirtió sobre el escenario que enfrenta el sistema político hacia 2027

Emilio Monzó cuestionó la dinámica política y comunicacional del Gobierno de Javier Milei.

El ex presidente de la Cámara de Diputados vinculó el funcionamiento oficialista con la lógica de las redes sociales y la confrontación permanente.

Monzó reclamó un dirigente con experiencia de gestión, conocimiento del Estado y capacidad para reconocer al adversario sin convertirlo en enemigo.

El dirigente sostuvo que el equilibrio fiscal debe ser una base para alcanzar crecimiento, inversión, confianza e instituciones fuertes.

Monzó advirtió que la continuidad de las PASO podría depender de las necesidades electorales del oficialismo y de la oposición.

El dirigente destacó el impacto de la boleta única en 2027 y alertó sobre las consecuencias que una división del peronismo podría tener en la provincia de Buenos Aires.

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, realizó un duro diagnóstico sobre el funcionamiento del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la administración libertaria desarrolla una dinámica política marcada por la permanente renovación de los temas de agenda, la confrontación y el impacto de las redes sociales. En ese contexto, planteó que la Argentina necesita para 2027 un dirigente con capacidad de gestión, conocimiento del Estado y disposición para considerar al adversario como un competidor y no como un enemigo.

Monzó utilizó una particular definición para describir la estrategia comunicacional del oficialismo. Consideró que se trata de un “gobierno bulímico”, al que acusó de tomar un tema, convertirlo en el centro de la discusión pública, confrontar alrededor de él y rápidamente abandonarlo para concentrarse en otro asunto.

El dirigente vinculó esa dinámica con el funcionamiento de las plataformas digitales y sostuvo que Milei representa, en buena medida, una consecuencia de ese nuevo escenario. Según su interpretación, la política quedó condicionada por un sistema de consumo permanente de información, donde los temas se suceden rápidamente y las emociones negativas adquieren especial capacidad para generar atención.

En esa línea, Monzó cuestionó la creciente importancia de la confrontación en las campañas electorales y sostuvo que buena parte de las elecciones se define actualmente a través de las redes. Para el dirigente, ese mecanismo favorece la polarización y dificulta la construcción de consensos duraderos.

Frente a ese panorama, rechazó que la alternativa política para los próximos años deba surgir necesariamente de una figura externa a las estructuras tradicionales. En lugar de buscar un outsider, propuso encontrar un dirigente que reúna determinadas condiciones: experiencia de gestión, conocimiento del funcionamiento estatal y capacidad para ejercer el poder con templanza.

Uno de los aspectos centrales de su planteo fue la necesidad de recuperar una relación diferente con el adversario político. Para Monzó, quien ocupe la Presidencia debe comprender que quien se encuentra en la vereda de enfrente no necesariamente constituye un enemigo. Esa concepción, según su mirada, resulta indispensable para construir instituciones más sólidas y evitar que la política quede reducida a una disputa permanente.

La economía también estuvo presente en su análisis. Monzó relativizó la idea de que el equilibrio fiscal sea una novedad introducida por el actual Gobierno y sostuvo que intendentes y gobernadores de distintos espacios políticos trabajan habitualmente con presupuestos equilibrados. Desde su perspectiva, el equilibrio de las cuentas públicas debe ser entendido como una condición inicial para avanzar hacia objetivos más amplios, como el crecimiento, la inversión, la generación de confianza y el fortalecimiento institucional.

En cuanto al escenario electoral de 2027, Monzó puso especial atención en el futuro de las PASO. Consideró que una eventual eliminación o suspensión podría responder a una conveniencia política del oficialismo si la oposición tuviera posibilidades de ordenar su oferta electoral mediante una competencia interna. Por ese motivo, estimó que existe un escenario prácticamente abierto respecto de la continuidad del mecanismo.

La polarización entre el kirchnerismo y el mileísmo fue otro de los puntos cuestionados. Monzó sostuvo que ambos espacios obtienen parte de su fortaleza a partir del temor que generan en sus respectivos electorados respecto del adversario. Frente a esa dinámica, planteó la necesidad de construir una tercera alternativa capaz de recuperar a quienes no se sienten representados por ninguno de los dos extremos.

El dirigente también destacó el impacto que tendrá la boleta única en las elecciones de 2027. Según su análisis, el nuevo sistema modificará la dinámica electoral porque favorecerá una mayor diferenciación entre las elecciones nacionales y las provinciales y municipales.

En ese marco, Monzó proyectó un escenario particular para la provincia de Buenos Aires. Consideró que la competencia podría quedar atravesada por las divisiones del peronismo y estimó que el próximo gobernador bonaerense podría surgir de un intendente. Su advertencia apunta a que una eventual fragmentación del peronismo podría facilitar una victoria opositora.

De esta manera, el ex diputado nacional trazó un escenario en el que la elección de 2027 estará condicionada por la polarización, las nuevas reglas electorales y la búsqueda de una alternativa capaz de superar la confrontación permanente. Para Monzó, el desafío no pasa solamente por ganar una elección, sino por reconstruir una forma diferente de ejercer el poder.