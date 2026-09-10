Sergio Massa reapareció junto al peronismo y protagonizó un gesto especial con Juan Manuel Urtubey

Sergio Massa reapareció públicamente durante el homenaje a José Manuel De La Sota.

La actividad fue organizada por Candelaria De La Sota bajo el lema “Tomar la posta”.

El encuentro reunió a dirigentes de diferentes sectores del peronismo y tuvo una marcada impronta federal.

Massa protagonizó un abrazo especialmente afectuoso con Juan Manuel Urtubey.

La reunión permitió exhibir acercamientos entre dirigentes mientras el peronismo analiza su futuro electoral.

El legado político del ex gobernador de Córdoba fue utilizado como eje para debatir una posible nueva etapa del peronismo.

Sergio Massa volvió a mostrarse públicamente en un encuentro que reunió a dirigentes de diferentes sectores del peronismo y que tuvo como eje central el homenaje a José Manuel De La Sota. La actividad fue organizada por Candelaria De La Sota, hija del ex gobernador de Córdoba, y funcionó también como una señal política en un espacio que comienza a discutir su futuro de cara al próximo escenario electoral.

El encuentro, denominado “Tomar la posta”, se desarrolló en el Salón Olimpo del Savoy Hotel y tuvo como propósito recuperar la figura de De La Sota y actualizar algunas de las ideas que el dirigente cordobés defendió durante su trayectoria política. La convocatoria reunió a referentes con recorridos diversos dentro del justicialismo, en una muestra de los contactos que distintos sectores comenzaron a recuperar mientras analizan la posibilidad de construir una alternativa política de alcance nacional.

Entre los dirigentes que participaron estuvieron Victoria Tolosa Paz, Felipe Solá, Juan Manuel Olmos, Juan Schiaretti y Martín Llaryora, actual gobernador de Córdoba. También asistió Jorge Brito, empresario y ex presidente de River, quien llegó sobre el inicio de la actividad y se ubicó entre los invitados.

Sin embargo, una de las principales novedades de la jornada estuvo vinculada con la presencia de Massa. El ex ministro de Economía arribó pocos minutos antes del comienzo del acto y rápidamente concentró la atención de los dirigentes y asistentes que se encontraban en el salón.

Luego de mantener un breve contacto con los periodistas presentes, Massa comenzó a avanzar hacia la primera fila, donde tenía reservado su lugar. Durante el recorrido fue saludando a diferentes dirigentes, pero uno de esos encuentros se destacó especialmente: el que mantuvo con Juan Manuel Urtubey.

Massa primero saludó a Tolosa Paz y a Guillermo Michel, dirigente identificado con el Frente Renovador. Sin embargo, cuando advirtió que Urtubey se encontraba entre los asistentes, modificó su recorrido y se acercó al ex gobernador de Salta. Ambos protagonizaron un abrazo prolongado, acompañado por algunas palabras y risas, antes de que Massa retomara su camino hacia su asiento.

La escena adquirió una lectura política particular por el momento que atraviesa el peronismo. Urtubey aparece entre los dirigentes que buscan impulsar una construcción con una mirada federal, mientras que Massa mantiene influencia dentro de sectores del justicialismo y conserva una estructura política propia a través del Frente Renovador.

La presencia de ambos en el mismo encuentro también permitió exhibir una relación cordial entre dos dirigentes que tuvieron protagonismo en distintos momentos de la política nacional. El saludo, lejos de limitarse a una formalidad protocolar, mostró un vínculo cercano y generó atención entre quienes seguían los movimientos dentro del salón.

El homenaje a De La Sota aportó además un componente político relacionado con la búsqueda de una identidad peronista que trascienda las disputas internas. La figura del ex gobernador de Córdoba quedó asociada durante años con una concepción federal del justicialismo, la búsqueda de acuerdos y una mirada orientada a ampliar la representación política.

Candelaria De La Sota buscó recuperar precisamente ese legado y trasladarlo al debate actual. La convocatoria permitió reunir a dirigentes de diferentes procedencias y generar un espacio de intercambio en momentos en que el peronismo analiza cómo reorganizarse frente al escenario electoral que se aproxima.

La actividad también mostró que Massa mantiene capacidad para generar expectativa con una aparición pública, aun después de un período con menor exposición. Su llegada fue seguida con atención por los dirigentes presentes y su encuentro con Urtubey terminó convirtiéndose en una de las imágenes políticas más significativas de la jornada.

En un contexto marcado por la búsqueda de una alternativa federal y por los movimientos internos del peronismo, el encuentro dejó señales de acercamiento entre dirigentes que podrían tener un papel relevante en la construcción de una propuesta para los próximos comicios. El homenaje a De La Sota funcionó así como escenario para recordar al dirigente cordobés, pero también como punto de encuentro para una dirigencia que comienza a explorar nuevos acuerdos.