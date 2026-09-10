La Libertad Avanza consiguió el dictamen para avanzar con la reforma del Banco Central

El Senado emitió dictamen favorable para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central sin modificar el texto aprobado por Diputados.

El oficialismo buscará tratar el proyecto en una próxima sesión junto con otras iniciativas económicas.

La reforma establece como objetivo prioritario del Banco Central la preservación del valor de la moneda.

El proyecto propone limitar el financiamiento monetario del déficit fiscal y fortalecer la autonomía de la entidad.

La iniciativa incorpora reglas más estrictas para la designación y remoción de las autoridades del Banco Central.

La oposición cuestionó que la reforma podría reducir el control parlamentario sobre las decisiones del organismo.

El oficialismo consiguió avanzar en el Senado con el dictamen favorable al proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas que considera prioritarias para las próximas semanas. Tras más de cuatro horas de debate en un plenario de las comisiones correspondientes, el bloque de La Libertad Avanza reunió las firmas necesarias para dejar lista la propuesta, que mantiene sin cambios el texto ya aprobado por la Cámara de Diputados y quedó en condiciones de ser llevada al recinto.

La reunión contó con la participación del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, quienes expusieron sobre los fundamentos técnicos de la reforma y respondieron consultas de los legisladores. Aunque el bloque de Unión por la Patria no suele participar de esa comisión, sus integrantes aguardaron a que el oficialismo alcanzara el quórum y luego ingresaron para intervenir en el debate.

Desde el oficialismo anticiparon que la intención es incorporar la iniciativa a una próxima sesión del Senado junto con otros proyectos considerados estratégicos, entre ellos Inocencia Fiscal II, la reforma sobre biocombustibles y el denominado Súper RIGI. De esa manera, el Gobierno busca concentrar en una misma jornada legislativa un paquete de reformas económicas e institucionales que forman parte de su agenda parlamentaria.

Uno de los momentos más intensos del debate se produjo cuando legisladores de la oposición cuestionaron el alcance institucional de la reforma. Desde el peronismo advirtieron que la aprobación del texto sin modificaciones podría reducir la capacidad de control del Congreso sobre las decisiones del Banco Central, al considerar que la iniciativa fortalece la autonomía de la entidad sin incorporar mecanismos adicionales de supervisión parlamentaria.

La respuesta del oficialismo estuvo encabezada por la presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien sostuvo que la propuesta excede a la administración actual y busca establecer reglas permanentes para el funcionamiento de la autoridad monetaria. Según explicó, la reforma apunta a consolidar un Banco Central con objetivos más definidos y con menor exposición a los cambios políticos de cada gobierno.

Uno de los ejes centrales del proyecto consiste en establecer como misión primaria del Banco Central la preservación del valor de la moneda. Durante su intervención, Bullrich argumentó que esa definición trasciende el plano técnico y tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana, ya que —afirmó— la estabilidad monetaria impacta sobre el poder adquisitivo de los salarios, la capacidad de ahorro, el valor de las jubilaciones y las condiciones para la inversión y el crecimiento económico.

La senadora también defendió la necesidad de limitar el financiamiento monetario del déficit fiscal, una práctica que el Gobierno considera una de las principales causas de la inflación acumulada durante las últimas décadas. En ese sentido, planteó que la reforma busca consolidar un esquema en el que el Banco Central deje de actuar como fuente de recursos para el Estado y concentre su actividad en la política monetaria y la estabilidad de la moneda.

Otro de los aspectos relevantes del proyecto apunta a reforzar la independencia institucional del organismo. La iniciativa introduce reglas más estrictas para la designación y eventual remoción de las autoridades del directorio, con el objetivo de reducir la influencia de las decisiones políticas coyunturales sobre el funcionamiento de la entidad.

La discusión parlamentaria también dejó al descubierto el contraste entre la visión del oficialismo y la de la oposición respecto del rol que debe desempeñar el Banco Central. Mientras el Gobierno sostiene que una institución con mayor autonomía permitirá construir previsibilidad y estabilidad de largo plazo, sectores opositores advierten que ese fortalecimiento institucional debe estar acompañado por mayores herramientas de control democrático.

Con el dictamen ya firmado, el proyecto quedó un paso más cerca de su tratamiento definitivo en el recinto del Senado. Si logra convertirse en ley sin modificaciones, la reforma representará uno de los cambios más importantes en la organización del Banco Central desde la puesta en marcha del programa económico impulsado por el Gobierno.