Alberto Fernández respondió a la denuncia por traición a la patria y defendió su postura sobre Malvinas

El ex presidente Alberto Fernández calificó de absurda la denuncia por traición a la patria presentada en su contra.

Fernández sostuvo que sus críticas a la capacidad militar argentina no implican abandonar el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas.

El ex mandatario cuestionó el nivel de equipamiento y el presupuesto destinado actualmente a las Fuerzas Armadas.

También advirtió sobre el deterioro de los ingresos del personal militar y las dificultades que atraviesan los efectivos.

Fernández recordó su enfrentamiento diplomático con Boris Johnson por la cuestión de la soberanía de las Malvinas.

El ex presidente denunció una campaña política para desacreditar su gestión y afirmó que continuará expresando sus opiniones.

El ex presidente Alberto Fernández salió al cruce de la denuncia por traición a la patria presentada en su contra a raíz de sus declaraciones sobre la situación de las Fuerzas Armadas argentinas y la adquisición de aviones de combate F-16 por parte del gobierno de Javier Milei. El ex mandatario calificó la presentación judicial como “absurda” y sostuvo que los argumentos utilizados para impulsar la acusación carecen de sustento.

Fernández explicó que sus cuestionamientos surgieron a partir de declaraciones del ex primer ministro británico Boris Johnson relacionadas con la necesidad de reforzar la presencia militar británica en el Atlántico Sur. En ese contexto, sostuvo que advertir sobre las limitaciones actuales de la capacidad militar argentina no implica revelar información reservada ni afectar los intereses nacionales.

El ex presidente consideró que se trata de una realidad conocida y que sus dichos se vinculan directamente con la necesidad de analizar la situación de la defensa nacional. También rechazó que sus expresiones puedan ser interpretadas como una renuncia al reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Uno de los principales puntos de su respuesta estuvo relacionado con los F-16 adquiridos por la administración de Milei. Fernández señaló que, de los 24 aviones anunciados, solamente seis habrían llegado al país y que esas unidades todavía no estarían operativas. A partir de ese dato, insistió en que hablar de las capacidades reales de las Fuerzas Armadas no constituye una conducta que pueda ser considerada una traición a la patria.

En esa línea, mencionó las opiniones expresadas por referentes militares y puso como ejemplo al general Martín Balza, quien también habría advertido sobre las dificultades existentes en materia de equipamiento y capacidad operativa. Para Fernández, las coincidencias con integrantes de las Fuerzas Armadas demuestran que su planteo responde a una discusión sobre el estado de la defensa y no a una intención de perjudicar al país.

El ex mandatario también cuestionó duramente al oficialismo por las acusaciones formuladas en su contra. Según planteó, existe una utilización política del concepto de traición a la patria para señalar a dirigentes que históricamente sostuvieron el reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas.

Además, Fernández puso el foco en el presupuesto destinado a Defensa y en las condiciones laborales de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Afirmó que el gasto del área habría pasado de representar históricamente alrededor del 0,75% del Producto Bruto Interno durante distintas administraciones a ubicarse en torno del 0,28% en el año actual.

El ex presidente vinculó esa situación con el deterioro de los ingresos del personal militar y con las dificultades que atraviesan organismos vinculados a la atención social de los efectivos. En particular, sostuvo que existen oficiales y suboficiales que deben recurrir a trabajos adicionales para complementar sus ingresos y cuestionó la evolución de los salarios frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Fernández también recordó su posición frente al Reino Unido durante una reunión bilateral con Boris Johnson en el marco de la cumbre del G7 de 2022. Según relató, el entonces primer ministro británico propuso dejar atrás las diferencias y avanzar en una agenda económica. El ex mandatario argentino respondió que cualquier discusión de fondo debía contemplar primero el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

La conversación, de acuerdo con el relato de Fernández, terminó rápidamente luego de que Johnson sostuviera que la cuestión de las islas había quedado resuelta por la guerra. El ex presidente diferenció entonces el conflicto bélico de los derechos soberanos que Argentina continúa reclamando por la vía diplomática.

Finalmente, Fernández denunció la existencia de un proceso destinado a desacreditar su figura y cuestionó las interpretaciones sobre su gestión presidencial. En medio de la controversia judicial y política, aseguró que continuará expresando públicamente sus posiciones sobre la situación económica, social y militar del país.