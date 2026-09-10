La Cámara Electoral reclamó al Congreso anticipación para modificar las reglas de las próximas elecciones

La Cámara Nacional Electoral reclamó al Congreso que defina con anticipación cualquier reforma que pueda modificar las próximas elecciones.

Los jueces advirtieron que los cambios tardíos pueden generar dificultades para organizar y aplicar correctamente el proceso electoral.

El tribunal recordó que el Estado debe garantizar el ejercicio efectivo del derecho al sufragio y la representación popular.

La Cámara señaló que existen proyectos legislativos con modificaciones significativas al régimen electoral, los partidos y el financiamiento de campañas.

Los magistrados citaron estándares internacionales que recomiendan evitar cambios sustanciales cerca de una elección.

La advertencia busca preservar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la integridad del proceso electoral venidero.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) realizó un fuerte llamado al Congreso para que cualquier modificación al régimen electoral, al funcionamiento de los partidos políticos o al financiamiento de las campañas sea definida con suficiente anticipación antes de los próximos comicios. El tribunal advirtió que la proximidad del calendario electoral vuelve necesario preservar la estabilidad de las normas y garantizar que la Justicia Electoral pueda organizar el proceso con previsibilidad.

El planteo fue formalizado mediante la Acordada Extraordinaria 155, suscripta por los jueces Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas. En el documento, los magistrados remarcaron que el Estado tiene la obligación de disponer los recursos y mecanismos necesarios para asegurar el ejercicio efectivo del derecho al sufragio y que cualquier cambio legislativo debe contemplar los tiempos técnicos requeridos para su implementación.

La Cámara sostuvo además que entre sus responsabilidades centrales se encuentra resguardar la vigencia del principio democrático y de la representación popular. En ese sentido, consideró necesario advertir a las autoridades políticas sobre los riesgos que podría generar una reforma sancionada con escaso margen temporal respecto de la convocatoria electoral.

El llamado está relacionado con la existencia de distintos proyectos en tratamiento en el Congreso que podrían modificar aspectos relevantes del sistema electoral y de la regulación de los partidos políticos. Según la CNE, varias de esas iniciativas contienen reformas de magnitud que plantearían desafíos concretos para su puesta en funcionamiento.

Ante ese escenario, el tribunal consideró “prudente y necesario” comunicar formalmente sus observaciones al Poder Legislativo. El objetivo es que, si finalmente se impulsan cambios en las reglas electorales, estos sean aprobados respetando los parámetros de anticipación establecidos por estándares internacionales.

La Cámara puso especial énfasis en la necesidad de contar con un plazo razonable antes del comienzo del año electoral. Ese período resulta fundamental para que los organismos encargados de organizar los comicios puedan adecuar sistemas, procedimientos, padrones, capacitación, logística y mecanismos de control a las nuevas disposiciones.

Para respaldar su posición, los magistrados recurrieron a recomendaciones internacionales sobre estabilidad de las reglas electorales. Entre ellas, citaron el Manual para la Observación de Sistemas de Justicia Electoral de la Organización de Estados Americanos, que plantea como referencia que las modificaciones deberían efectuarse idealmente entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso electoral.

La acordada también incorporó criterios establecidos por la Comisión de Venecia a través de su Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral. Ese documento recomienda evitar modificaciones de los elementos fundamentales del derecho electoral durante el año previo a una elección, debido a que los cambios tardíos pueden afectar la seguridad jurídica y la certeza de los actores que participan del proceso.

La preocupación de la Justicia Electoral no se limita a una cuestión institucional. También responde a las características específicas del calendario electoral argentino, que contiene una sucesión de etapas sujetas a plazos determinados y, en numerosos casos, perentorios e improrrogables.

Una reforma aprobada sobre el límite del inicio del proceso podría obligar a adaptar en poco tiempo procedimientos administrativos y tecnológicos que requieren planificación previa. La situación podría adquirir mayor complejidad si los cambios alcanzaran aspectos relacionados con la competencia partidaria, el financiamiento, la oficialización de candidaturas o las condiciones de participación electoral.

Por eso, la CNE planteó la necesidad de que el Congreso tome una definición con la suficiente anticipación. El reclamo no implica un pronunciamiento sobre el contenido de las reformas que se encuentran en discusión, sino una advertencia institucional vinculada con los tiempos necesarios para aplicarlas correctamente.

El mensaje de los jueces apunta, en definitiva, a preservar la previsibilidad del próximo proceso electoral y evitar que modificaciones de último momento puedan afectar su organización. Para la Justicia Electoral, la estabilidad de las reglas constituye un elemento central para garantizar la integridad de los comicios y brindar certezas tanto a los partidos y candidatos como a los ciudadanos.